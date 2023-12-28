Россия скрыла истинное количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС, — AP

Для расследования журналисты издания пообщались, в частности, с тремя медицинскими работниками, которые вели учет жертв в Алешках и одной волонтеркой, которая хоронила тела. Позже она рассказала об угрозах от российской полиции.

Российские оккупанты умышленно скрывают фактическое количество жертв наводнения в Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС. В частности в Алешках потери составляют по меньшей мере сотню человек. Об этом сообщает издание Associated Press.

"Через шесть месяцев после катастрофического взрыва, который разрушил Каховскую дамбу на юге Херсонской области, расследование AP выявило, что российская оккупационная власть значительно и намеренно занизила количество погибших в одном из самых разрушительных периодов 22-месячной войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания, оккупационные власти управляли процессом выдачи свидетельств о смерти, активно вывозили тела, угрожали и мешали местным медицинским работникам и волонтерам оказывать помощь погибшим.

После обвала плотины 6 июня Российская Федерация заявляла, что 59 человек утонули на временно подконтрольной ей территории. Однако, как отмечают журналисты, только в оккупированном городе Олешки, население которого, по оценкам украинских военных, до разрушения плотины составляло 16 000 человек, количество погибших достигает не менее 100 человек.

"Точное количество погибших в Олешках, самом населенном городе оккупированной территории до войны, и за его пределами, может никогда не быть известно, даже если украинские силы вернут территорию и смогут провести расследование на месте", — отмечают журналисты.

Для расследования журналисты издания пообщались, в частности, с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Алешках и одной волонтеркой, которая хоронила тела. Позже она рассказала об угрозах от российской полиции.

Также деталями поделились и два информатора, которые передавали разведывательные данные из этого района Службе безопасности Украины. По их свидетельствам, массовые захоронения были раскопаны, а неопознанные тела забрали и больше их никто не видел.

"Их рассказы свидетельствуют о целенаправленной попытке российских властей скрыть истинную цену обвала дамбы, который, как установила AP, вероятно, был устроен именно Москвой. Жители Олешки боятся, что их истории будут забыты, а их дом медленно умирает", — говорится в публикации.

Местные жители рассказали журналистам, что в течение первых трех дней наводнения представителей оккупационной власти нигде не было видно, очевидно, они сбежали, хотя и просили людей "не волноваться".

Напомним, в отчете Института изучения войны от 27 декабря сообщили, что разрушение военными Вооруженных сил Российской Федерации дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций.

06 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены ближайшие населенные пункты. По данным "Укргидроэнерго", гидроэлектростанция не подлежит восстановлению.