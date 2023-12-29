ЕС выделит Украине 50 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, – МИД Германии

По словам представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера, Берлин продолжит "активную кампанию", направленную на выделение Киеву крупной помощи.

Германия ожидает, что страны Европейского союза примут пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро даже если Венгрия продолжит блокировать это решение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова представителя МИД ФРГ Кристиана Вагнера.

Сообщается, что в ЕС рассматривают сценарий, при котором государства-члены отравят Киеву средства вне бюджетного процесса блока. Предложение будет включать национальные гарантии со стороны европейских стран.

"ЕС в любом случае продолжит оказывать поддержку Украине", — сказал Вагнер.

По словам представителя МИД, в 2024 году немецкое правительство предоставит Украине военную поддержку на сумму 8 миллиардов евро. Он также заявил, что Берлин продолжит "активную кампанию", направленную на выделение Киеву более крупной помощи.

Вагнер отметил, что не хочет спекулировать на тему формата, в котором может осуществляться дальнейшая поддержка Киева со стороны европейских стран. Он подчеркнул, этот вопрос требует дальнейших консультаций в Брюсселе.

Напомним, 26 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС в любом случае примет решение о предоставлении 50 миллиардов евро Украине. По словам дипломата, Киев получит средства, вне зависимости от решения Венгрии.

В свою очередь директор института мировой политики Евгений Магда в комментарии Фокусу 27 декабря предположил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспринимает Украину как конкурента в борьбе за деньги Евросоюза.