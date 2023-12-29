Российская ракета попала в ТЦ в Днепре: есть погибшие и раненые

В Днепре во многих районах вспыхнули пожары. В соцсетях сообщают о повреждении роддома и приостановлении движения по троллейбусным маршрутам.

Утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации направили ракеты на Днепропетровскую область. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

"После ночного затишья россияне направили ракеты на Днепропетровщину! Сейчас еще опасно. Особое внимание — Кривой Рог и Днепр", — сказал Сергей Лысак.

Журналисты "Суспільного" сообщили, что в Днепре загорелся один из торговых центров.

В местном Telegram-канале "Днепр Оперативный" рассказали, что в результате массированной атаки ВС РФ в нескольких районах города возникли пожары. Также во многих домах вылетели окна. Кроме этого, в результате атаки врага по городу есть погибшие.

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что в результате атаки ВС РФ на Днепр есть пострадавшие и погибшие. По его словам, все местные службы наготове и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА.

"Извините, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую до заявлений руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", — отметил он.

Кроме этого, в Днепре приостановили движение по троллейбусным маршрутам №19, "А", "Б" и трамвайному маршруту №11. Также повреждения получил роддом.

"Также стало известно, что в результате вражеской атаки поврежден роддом в одном из районов города. Сейчас там сильный пожар", — говорится в сообщении Telegram-канала "Днепр Оперативный".

Напомним, ночью 29 декабря оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Взрывы были слышны в Харьковской, Одесской, Львовской и Хмельницкой областях.

Утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации запустили крылатые ракеты по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре и Киеве. По информации Воздушных сил ВСУ, враг запустил крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также несколько баллистических ракет выпущены из временно оккупированного Крыма.