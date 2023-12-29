Выпустили более 100 ракет: что известно о массированном обстреле Украины 29 декабря (фото, видео)

Украинская противовоздушная оборона сбила большую часть российских ракет. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Прилеты и разрушения зафиксированы в нескольких регионах Украины.

Утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массовый ракетный обстрел по Украине. Взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве. Фокус собрал всю информацию о вражеской атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные атаковали Украину почти всем, что имеют в своем арсенале.

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что оккупанты выпустили около 110 ракет, большую часть — сбила украинская ПВО. Однако в результате ударов есть погибшие и раненые.

Взрывы в Харькове

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли более 20 ударов по Харькову, предварительно ракетами С-300.

"В результате двух волн вражеских ударов зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждена крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что также был поврежден автомобиль скорой помощи. В результате российской атаки погиб мужчина около 35 лет, еще 11 человек получили ранения.

Взрывы в Днепре

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что оккупанты атаковали торговый центр в Днепре.

"Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали почти полтора десятка человек. Четыре — погибли. В Днепре имеем "прилет" по торговому центру. Возник пожар", — сказал Лысак.

По его словам, в результате атаки были изуродованы частный дом, шестиэтажное здание и роддом.

Позже глава МВД Игорь Клименко отметил, что в Днепре погибли пять человек. Подразделения ГСЧС смогли спасти четырех пациенток роддома, куда также зафиксированы попадания.

По данным Сергея Лысака, количество пострадавших в городе увеличилось до 20.

"По состоянию на сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их — более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди", — пояснил он.

Взрывы в Одессе

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что после атаки дронами, враг нанес ракетный удар по Одессе.

"После ночной атаки дронами, утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Враг попал в жилые дома мирных жителей", — сказал Кипер.

Он отметил, что из-за удара два человека погибли, еще 15 получили ранения, в том числе двое детей — 6 и 8 лет. Пострадавшие сейчас получают помощь в медицинских учреждениях, двое раненых в тяжелом состоянии.

По словам Олега Кипера, ночью БПЛА попали в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры в Одесском районе. Тогда как в областном центре обломки дрона повредили многоэтажку, возник пожар, который оперативно потушили. Никто из людей не пострадал. Украинская противовоздушная оборона уничтожила десять Shahed.

Взрывы в Запорожье

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко отметил, что с 07:30 по 08:25 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

"Целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", — сказал Юрий Малашко.

По его словам, погибла женщина, еще десять человек пострадали. Кроме этого, под завалами одного из зданий могут находиться люди.

Противовоздушная оборона уничтожила одну ракету в Запорожском районе, добавил он.

Взрывы в Киеве

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что утром 29 декабря ВС РФ нанесли один из самых массированных воздушных ударов по Украине, применив дроны типа Shahed, крылатые ракеты Х-22/Х-32, Х-101/Х555, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и С-300.

"В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно длилась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актуализирована несколькими десятками ракет различного типа. Они заходили на город волнами и с разных направлений", — сказал он.

Над столицей ПВО поразила более 30 воздушных целей, однако в результате массированной ракетной атаки есть разрушения и пострадавшие. В частности, было повреждено здание станции метро Лукьяновская, поэтому вход в метро закрыли, поезда проезжают мимо станции. Позже стало известно, что станция возобновила свою работу.

Кроме этого в Подольском районе произошло возгорание склада, площадью ориентировочно 3000 квадратных метров. В Святошинском районе зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома и трех автомобилей, спасатели потушили пожары. В Шевченковском районе произошел пожар в недостроенном бизнес-центре, на территории гаражей и складских помещений, на территории нежилой застройки. Также повреждения получил жилой дом. В Дарницком районе получили повреждения жилая многоэтажка и частный дом.

Попко отметил, что в Киеве известно о погибшем и более 20 пострадавших, раненым оказывается помощь.

Взрывы во Львове

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий рассказал, что во Львове произошло попадание в жилой дом. Также из-за падения обломков ракеты в одном из лицеев города начался пожар.

"Львов. Жилой дом на улице Хоткевича. Из-за ракетного удара один человек погиб", — сказал Козицкий.

По его словам, пострадало восемь человек, все в состоянии средней тяжести. На момент атаки люди находились в домах, большинство получили ранения из-за осколков от окон.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до 15. Кроме этого, Козицкий отметил, что разрушения зафиксированы в 13 жилых многоэтажках и двух школах, много поврежденных автомобилей.

Напомним, 29 декабря представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские военные атаковали Украину различными воздушными средствами. По его словам, мишенью атаки была вся территория страны.

28 декабря стало известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ запустила по Украине около 7400 ракет различных типов. Также враг совершил около 3700 атак с помощью БПЛА типа Shahed.