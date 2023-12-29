РФ ракетами атаковала предприятия в Запорожье: есть погибшая и много раненых (фото)

Взрывной волной повреждены объекты инфраструктуры и многоэтажные дома. Известно об одной погибшей женщине и по меньшей мере 10 раненых.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью утром, 29 декабря. В результате атаки есть разрушения, а под завалами могут оставаться люди. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко.

"Сегодня в период времени с 07:30 по 08:25 военными РФ нанесен массированный ракетный удар по Запорожью. Целями врага стали территории нескольких предприятий города. К сожалению, пока известно об одной погибшей женщине. Предварительно — 10 пострадавших. Под завалами одного из зданий могут находиться люди", — проинформировал он.

По его информации, одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра.

На местах работают оперативные службы. Одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе.

"Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется", — отметил Юрий Малашко.

Массированная ракетная атака 29 декабря

Напомним, что в ночь на 29 декабря РФ атаковала территорию Украины "шахедами", а утром обстреляла несколько областных центров ракетами. В Харькове, Днепре, Запорожье, Львове и Киеве раздавались взрывы.

По словам представителя Воздушных сил, целью российских войск была вся территория Украины. Оккупанты применяли баллистические и крылатые ракеты, которые запускали с нескольких направлений — летело все, кроме "Калибров".

Киевские власти поделились подробностями ракетной атаки по Киеву. По меньшей мере 7 человек пострадали. Также из-за ракетного удара пострадало здание станции метро "Лукьяновская", жилые дома и складское помещение.

Во Львове один человек погиб и еще 8 получили ранения. В результате вражеского обстрела повреждены 4 учебных заведения.