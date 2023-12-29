Самая массированная атака с воздуха: ВС РФ выпустили почти 160 воздушных целей (фото)

Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 114 воздушных целей, а именно 27 ударных дронов-камикадзе и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Россияне также атаковали Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал".

Утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по мирным городам Украины, выпустив 158 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в своем Telegram.

"Самая масштабная атака с воздуха. 29 декабря уничтожено 114 из 158 воздушных целей. Спасибо всем, за боевую работу! Спасено немало жизней! Но есть и потери. Соболезнования семьям погибших и пострадавшим!" — сказал Николай Олещук.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что враг атаковал промышленные, военные и объекты критической инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. По его словам, сначала противник атаковал БПЛА типа Shahed-136/131 с северного и юго-восточного направления с последующим движением в западном направлении. Было зафиксировано 36 ударных дронов.

Уже около 3:00 российские военные подняли в воздух стратегическую авиацию, а именно 18 бомбардировщиков Ту-95МС, которые вышли за рубежи пуска около 6:00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Около 5:00 оккупанты применили дальние бомбардировщики Ту-22М3 из Курской области, они выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей.

Также РФ ударила зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову, было выпущено не менее 14 ракет, которые летели по баллистической траектории — С-300/С-400/Искандер-М с территории временно оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей (РФ). В 6:30 зафиксировали взлет пяти истребителей МиГ-31К, они осуществили пуски пяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Самолеты тактической авиации Су-35 выпустили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.

"По предварительным результатам, этой ночью противник применил против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты различных типов и ударные БПЛА", — сказал Валерий Залужный.

Он отметил, что силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны уничтожили 27 ударных дронов типа Shahed-136/131, 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, утром 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по Украине. О взрывах сообщали в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, враг атаковал почти всем, что есть в его арсенале.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что во время атаки мишенью российских военных была вся Украина. Он отметил, что РФ сначала провела разведку БПЛА типа Shahed, а затем запустила ракеты различных типов.