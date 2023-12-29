После дронов — ракеты: все подробности ударов ВС РФ по Одессе (фото)

Оккупанты попали в жилые дома. По данным Одесской ОГА, зафиксировано попадание в трехэтажное здание — из-под завалов достали тело мужчины. Еще два человека погибли в других районах Одессы.

Вооруженные силы Российской Федерации ночью 29 декабря атаковали Одесский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, а утром нанесли ракетный удар по областному центру. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

"После ночной атаки дронами, утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар", — сказал Олег Кипер.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Он отметил, что оккупанты попали в жилые дома мирных жителей. В частности, произошло попадание в трехэтажный дом, спасатели достали из-под завалов тело человека. Кроме этого, сотрудники ГСЧС смогли спасти 23 человека из жилой 17-этажки.

Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Кроме этого, в городе поврежден лицей, во время атаки детей в учебном заведении не было, а работники находились в укрытии во время тревоги. Обошлось без раненых, рассказал Кипер.

По его словам, в Одессе продолжают разбирать завалы, а в некоторых местах пожар еще не локализовали.

По информации главы МВД Игоря Клименко, под завалами трехэтажного дома, куда попала ракета, могут находиться люди. Также повреждения получили еще по меньшей мере два дома.

Количество пострадавших в Одессе после ракетной атаки после ракетной атаки

По словам председателя Одесской ОГА Олега Кипера, в результате российской атаки погибли три человека. 22 человека получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет, и беременная женщина.

"В тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. Всего в больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи, продолжают лечение дома. Разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут меняться", — сказал он.

Ночная атака БПЛА на Одесскую область

Ночью 29 декабря российские военные атаковали Одесскую область с помощью беспилотников. В результате в Одесском района произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры, тогда как в областном центре обломки сбитого дрона повредили многоэтажку. В результате возник пожар, спасатели ГСЧС его оперативно потушили.

Кипер подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона уничтожила десять дронов типа Shahed в регионе. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Массированная атака ВС РФ по Украине 29 декабря: что известно

Напомним, ночью и утром 29 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей. Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 114 из них, в том числе 27 БПЛА и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Во время утренней ракетной атаки взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. В результате чего есть погибшие и раненые. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Российская Федерация атаковала почти всем, что есть в ее арсенале, а именно "Кинжалами", С-300, крылатыми ракетами, дронами.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что 29 декабря состоялась фактически первая массированная комплексная атака ВС РФ после длительного накопления средств поражения.