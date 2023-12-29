В Польше упал неизвестный объект: сколько ракет уже залетело на польскую территорию

С начала полномасштабной войны на территории соседних с Украиной стран падали ракеты и дроны. Последний такой случай произошел 29 декабря при массированной атаке.

Россия нанесла самый массированный удар по Украине. По данным польских военных, один из неизвестных объектов залетел на территорию Польши. Фокус разобрался, сколько уже было таких случаев, и что известно о нынешнем.

В Польшу залетел неизвестный объект с территории Украины — Дуда собирает экстренное совещание

Во время массированного обстрела российскими войсками Украины один из объектов упал на территории Польши. По данным телеканала Republica, в городе Вожучин-Кукровня упала ракета, что находится в Томашевском повете. Обошлось без пострадавших.

Из-за чрезвычайного происшествия президент Анджей Дуда уже провел телефонный разговор с главой Минобороны Владиславом Косиняк-Камышем относительно инцидента. Также во второй половине дня состоится совещание СНБО. Кроме этого в 13:00 (14:00 по Киеву) состоялась встреча Дуды с военными: министром национальной обороны Владиславом Косиняк-Камышем, начальником Генштаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой и командующим Вооруженных сил генерал-майором Мацеем Клишем.

Заявление Минобороны Польши о неизвестном объекте в воздушном пространстве Фото: Скриншот

Генерал Войска Польского Роман Полко заявил, что РФ сознательно обстреливает Украину возле границы с Польшей.

"Это, безусловно, провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это важно", — считает Полко.

Падение ракеты в Польше — реакция Воздушных сил

Представитель Командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат прокомментировал нарушение воздушного пространства Польши в эфире телемарафона. По словам Игната, нарушение воздушного пространства во время российских ударов — не новость. Российские Shahed падали на румынской территории или на территории Польши. Оккупанты бьют близко к границе с другими странами.

"Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их", — пояснил спикер.

Сколько объектов уже падало на территории Польши

С начала полномасштабной войны оккупанты десятки раз массово атаковали Украину ракетами и беспилотниками.

Место с падения ракеты в Пшеводуве

На территорию Польши упало несколько ракет:

16 ноября 2022 года — падение ракеты в Пшеводуве, погибло два человека;

27 апреля 2023 года — падение российской ракеты Х-55 под Быдгощем.

29 декабря 2023 года — падение ракеты в Вожучин-Кукровне, без жертв;

В первом случае Польша заявила, что ракета оказалась украинской от ЗРК С-300. Однако Киев не согласился с выводами расследования. Кроме Польши случаи падения ракет или беспилотников фиксировали в Румынии и Молдове. Румынская власть даже обустроила укрытия на приграничной территории для защиты местных жителей и усилила ПВО.