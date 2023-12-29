ВС РФ получили "другие" Т-90 и Т-72: что изменили в танках оружейники в 2023 (фото)

В частности, российские танки начали оснащать более плотно динамической защитой, системами противодействия БПЛА, а также комплексом активной защиты "Афганит".

Корпорация "Ростех" отчиталась о финальной поставке "Уралвагонзаводом" танков Т-90М и модернизированных Т-72Б3М. Сообщалось, что отправленные в войска РФ танки "были существенно доработаны" по опыту боевых действий и теперь значительно отличаются от образцов 2022 года. О том какие изменения могли быть внесены в бронетехнику говорится в материале Bulgarian Military от 28 декабря.

Прежде всего обозреватели отметили, что вместо формулировки "существенно доработаны" уместно сказать, что танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М были поставлены с небольшими изменениями в конструкции по сравнению с аналогами 2022 года

"Разница между вариантами, поставленными на вооружение в условиях двухлетнего продолжающегося конфликта в Украине, не была четко разъяснена российским производственным ведомством", — отмечают эксперты.

Однако изменения в конструкции бронетехники все же есть и они связаны со сложившимися на поле боя обстоятельствами.

Динамическая защита

Российские танки оснастили дополнительными элементами динамической защиты. При этом слой защиты оказался необычайно плотным Они были расположены настолько концентрированно, что даже люки экипажа были заложены этими блоками. Цель такой конструкции очевидна — усилить защиту верхней проекции танка от возможных атак со стороны угроз FPV-дронов.

"Примечательно, что эта дополнительная мера безопасности практически полностью скрывает защитное покрытие танков. То, как плотно расположены эти защитные блоки, даже на люках башни, закрытых сетчатыми экранами, бросается в глаза", — подчеркивают эксперты.

Динамическая защита российских танков

Защита от беспилотников

В 2023 году значение беспилотников-камикадзе на поле боя увеличилось, поэтому "Уралвагонзавод" улучшил свои танки Т-90 и Т-72, установив на них мобильные системы защиты от беспилотников. Сообщалось, что компания якобы разработала усовершенствованную систему защиты от беспилотников, получившую название "Защита", хотя никаких конкретных доказательств представлено не было.

Если верить представителям компании "Росэлектроника", модернизированная система "Защита" может похвастаться увеличенным максимальным диапазоном обнаружения сигналов управления БПЛА, расширенным с 6 до 8 ГГц при сохранении минимального диапазона в 300 МГц.

Система разработана для обнаружения широкого спектра беспилотников, а сама якобы остается незаметной для радаров противника и невосприимчивой к радиопомехам. При этом дальность круглосуточного подавления достигает 4 км.

Еще одно потенциальное решение — танковая версия системы обнаружения и противодействия БПЛА "Сапсан-Бекас". Он разработан концерном "Автоматика", также входящим в госкорпорацию "Ростех".

Данный комплекс состоит из подсистем: радиообнаружения, пеленгации, активной радиолокации, видео- и оптико-электронного слежения с тепловизионным каналом, а также подсистемы радиоподавления. Работает комплекс в широком диапазоне частот — от 400 МГц до 6 ГГц.

Мобильная версия комплекса "Защита"

Активная защита

В 2022 году далеко не каждый танк в российском арсенале был оснащен высококлассной активной защитой. Однако в 2023 году "Уралвагонзавод" заявил, что с середины года начнет оснащать свои танки Т-90М и Т-72 якобы лучшей технологией активной защиты — "Афганит".

"Афганит" — это передовая российская разработка. Она представляет собой систему активной защиты танков от прямых попаданий ракет и снарядов. Система использует сочетание датчиков, радаров и высокоскоростной пушки, чтобы обнаружить и нейтрализовать приближающиеся снаряды до того, как они войдут в контакт с танком.

Разработанная для совместной работы с другими защитными механизмами, в том числе с динамической защитой, "Афганит" обладает способностью противостоять сразу нескольким угрозам в радиусе 50 метров. По идее такие характеристики должны дать танкам существенное преимущество в городских боях, где танки часто находятся вблизи зданий и других сооружений.

Комплекс "Афганит"

Танковые снаряды

Когда речь заходит о "немного других" танках Т-90М и Т-72 в 2023 году, важно отметить усовершенствования в их боеприпасах, особенно в тех, что используются в российском танке Т-90М. В отличие от 2022 года, российские чиновник заявили, что Т-90М будет использовать инновационные осколочно-фугасные снаряды. Речь идет, вероятно, о боеприпасах "Тельник", о которых говорил командующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

По его словам, эти снаряды содержат заранее заложенные суббоеприпасы и запрограммированы на разрыв в воздухе в заданном месте по курсу.

Снаряд "Тельник"

Несмотря на все вышеперечисленные улучшения, новая техника оккупантов продолжает гореть на украинском фронте. В сети неоднократно попадались кадры уничтожения украинскими бойцами вражеской техники, в том числе и новейших российских танков Т-90М "Прорыв".

Напомним один из последних случаев был зафиксирован под Авдеевкой. Бойцы 47 механизированной бригады ВСУ 26 декабря запустили FPV-дрон, который врезался в башню танк Т-90М "Прорыв", дезориентировал экипаж и заставил его бежать.