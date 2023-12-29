Обстрел Украины: в Одессе обломок потолка едва не убил священника, — соцсети (видео)

Во время ракетного удара в церкви как раз справляли утреннюю службу. Взрыв, вследствие которого мог погибнуть священник, произошел где-то неподалеку, свидетельствует видео.

Во время ракетного удара РФ, который произошел утром 29 декабря, в Одессе посреди церкви упал обломок потолка. В момент российского обстрела в помещении отправляли службу, а у алтаря находился священник, размахивая церковной утварью. О чрезвычайном происшествии в религиозном учреждении рассказали в местном Telegram-канале "Х* Одесса", разместив соответствующее видео.

Запись сделана камерой видеонаблюдения, направленной в центр церковного помещения. В информационной строке видно, что дата событий — 29 декабря, время — 07:25. В кадре появляется священник, который справляет службу. В 07:25:33 мужчина реагирует на какое-то событие, потому что быстро начинает идти. Через мгновение рядом с ним сверху подают куски потолка размером один на два метра. Последние кадры записи показывают священника, который смотрит на обломки.

В заметке не указывают, были ли другие люди в церковном помещении и не пострадали ли они. В отчетах Одесской областной прокуратуры и Нацполиции не упоминают об этом инциденте.

Также не известно, к какому патриархату относит себя священник и его паства. Однако на портале Opendatabot можно увидеть, что около 50 православных церквей Одессы открыто или скрыто принадлежат к УПЦ Московского патриархата.

Обстрел 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, утром 29 декабря россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы слышали во всех регионах — на севере (Сумская и Киевская области), в центре (Днепропетровская и Запорожская область), на востоке (Харьковская область), на юге (Одесская область) и на западе (Львовская область). Согласно сообщениям местных военных администраций, вражеские ракеты разрушили квартиры в жилых домах, есть разрушения на станции метро в Киеве, в торговом центре в Днепре, в учебном заведении во Львове.

В 13:00 29 декабря в Нацполиции сообщили о 150 пострадавших украинцах. Погибло 18 человек, но это число может измениться, потому что завалы еще разбирают. Среди раненых — дети 6 и 8 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором рассказал миру об очередном российском преступлении и назвал количество ракет, запущенных по мирным городам страны. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что также количества целей на радарах силы ПВО еще не видели.