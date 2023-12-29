"Не вижу таких сигналов": РФ не хочет мира, — глава МИД Литвы об обстреле Украины 29 декабря

По словам министра Габриэлюса Ландсбергиса, массированной атакой, в результате которой горел ТЦ и был разрушен роддом, РФ совершила очередной террористический акт.

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нет признаков того, что Россия хочет мира. Об этом он написал у себя в X (ранее Twitter).

По его словам, 29 декабря РФ совершила очередной террористический акт на территории Украины. Дипломат заявил, что преступления Кремля не должны продолжаться и мир должен сказать об этом.

"Я не вижу "тихих сигналов", что россия хочет "мира". Я вижу только рухнувшие торговые центры, горящие дома и разрушенные роддома — результаты очередного российского теракта. Теперь мы должны послать громкие сигналы о том, что этим преступлениям не будет позволено продолжаться", — написал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы о мире с РФ Фото: Скриншот

Напомним, что 29 декабря ВС РФ устроили массированную атаку на Украину. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, по городам "летело все" кроме "Калибров". Враг запустил несколько типов ракет и ударные беспилотники.

"Враг нанес массированный удар сегодня различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так мы видели и "Кинжалы", и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты. Далее видим применение "Шахедов", летели с юго-восточного направления. Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 было тоже применено. По предварительной информации — ракеты Х-101, Х-555 традиционно", — сказал Игнат.

В 13:00 29 декабря в Нацполиции сообщили о 150 пострадавших украинцах. Погибло 18 человек, но это число может измениться, потому что завалы еще разбирают. Среди раненых — дети 6 и 8 лет.

Также сообщалось, что над Польшей пролетел неизвестный объект. В польских ВС отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войско страны было мобилизовано. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист.