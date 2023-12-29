"Не вижу таких сигналов": РФ не хочет мира, — глава МИД Литвы об обстреле Украины 29 декабря
По словам министра Габриэлюса Ландсбергиса, массированной атакой, в результате которой горел ТЦ и был разрушен роддом, РФ совершила очередной террористический акт.
Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нет признаков того, что Россия хочет мира. Об этом он написал у себя в X (ранее Twitter).
По его словам, 29 декабря РФ совершила очередной террористический акт на территории Украины. Дипломат заявил, что преступления Кремля не должны продолжаться и мир должен сказать об этом.
"Я не вижу "тихих сигналов", что россия хочет "мира". Я вижу только рухнувшие торговые центры, горящие дома и разрушенные роддома — результаты очередного российского теракта. Теперь мы должны послать громкие сигналы о том, что этим преступлениям не будет позволено продолжаться", — написал Ландсбергис.
Напомним, что 29 декабря ВС РФ устроили массированную атаку на Украину. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, по городам "летело все" кроме "Калибров". Враг запустил несколько типов ракет и ударные беспилотники.
"Враг нанес массированный удар сегодня различными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так мы видели и "Кинжалы", и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты. Далее видим применение "Шахедов", летели с юго-восточного направления. Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 было тоже применено. По предварительной информации — ракеты Х-101, Х-555 традиционно", — сказал Игнат.
В 13:00 29 декабря в Нацполиции сообщили о 150 пострадавших украинцах. Погибло 18 человек, но это число может измениться, потому что завалы еще разбирают. Среди раненых — дети 6 и 8 лет.
Также сообщалось, что над Польшей пролетел неизвестный объект. В польских ВС отметили, что радары их систем ПВО зафиксировали объект в воздушном пространстве. Войско страны было мобилизовано. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что местные жители слышали сильный шум и свист.