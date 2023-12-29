"Почему-то исчезли с радаров": эксперты объяснили, возможно ли сбитие бомбардировщика Ту-22 РФ

Россияне вряд ли могли сбить собственный бомбардировщик ракетой ПВО, объяснили эксперты Александр Коваленко и Александр Мусиенко. Между тем неназванный представитель Сил обороны сообщил, что Ту-22 действительно исчезли с радаров и он не знает, почему.

В сети появились сообщения о возможном уничтожении российского бомбардировщика Ту-22, по которому могли попасть в воздухе над Курской областью РФ. Сбивание вражеского самолета действительно возможно, поскольку полгода назад при похожих обстоятельствах произошло уничтожение военных воздушных судов врага над Брянской областью. Группа экспертов проанализировала для портала "РБК-Украина" условия, при которых есть шансы ударить по бомбардировщику ВС РФ.

На портале опубликовали скриншоты сообщений в соцсетях, в которых говорится о возможном уничтожении одного из Ту-22, участвовавших в обстреле Смелы в Черкасской области Украины. Об этом написал военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram-канале — отметил, что может идти речь о самолете 52 тяжелого авиационного полка ВС РФ, который участвовал в пусках ракет по Кременчугу, Умани и Днепру. На скриншоте не видно, из какого именно источника он получен.

Информация о возможном сбитии Т-22 ВС РФ Фото: Скриншот Комментарий относительно потери российского бомбардировщика Ту-22 Фото: Скриншот

Ситуацию по Ту-22 прокомментировали два эксперта — военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и военный эксперт Александр Мусиенко.

Коваленко напомнил, что Украина уже проводила похожие операции весной 2023 года. В частности, в Брянской области ракеты, выпущенные ЗРК Patriot, сбили два российских самолета Су-34 и Су-35, а также три вертолета Ми-8 различных типов. По его мнению, ВСУ способна достать до подобной цели, но стоит дождаться подтверждения от Генштаба.

"Сбить Ту-22 в Курской области вполне реально. Но нужно дождаться официальных сообщений и только после этого уже делать какие-то соответствующие выводы", — сказал военный обозреватель.

Мусиенко отметил, что Украина отслеживает взлет бомбардировщиков Ту-22, которые могут подниматься в воздух с четырех авиабаз РФ — "Белая" (Иркутская область), "Дягилево" (Рязанская область), "Шайковка" (Калужская область), "Оленья" (Мурманская область).

Где расположены авиабазы РФ, с которых стартуют самолеты Ту-22 Фото: Google Maps

О траектории российских самолетов все известно, также есть информация, где они могут находиться. Поэтому ударить по ним есть возможность в момент, когда они окажутся в пределах досягаемости ракеты Patriot — то есть в 80 км от украинской границы.

"Вся необходимая информация есть. В принципе, мы можем вычислить и оценить их возможности. Если мы говорим о Patriot, то они перехватывают цели на дальности 80 км".

Журналисты также поинтересовались у Коваленко и Мусиенко, не могли ли российские силы ПВО сбить российский бомбардировщик. Оба эксперта сомневаются, что возможен friendly fire — ВС РФ точно видят самолеты на радарах и не могут их перепутать, например, с дроном.

Также на портале опубликовали комментарий анонимного собеседника из Сил обороны. Собеседник отметил, что Ту-22 действительно исчез с радаров, но ему не известно, почему так произошло. Возможно, почему-то сработали силы ПВО ВС РФ.

"Мы не знаем, почему эти "Ту" исчезли с радаров", — процитировали журналисты.

Отметим, Ту-22 — российский бомбардировщик, способный запускать ракеты различного типа, в частности — Х-22, развивать скорость до 2 300 км/ч и лететь на высоте до 13 км. Воздушное судно может запускать ракеты с дальностью удара до 600 км, причем они должны стартовать на высоте около 60 км.

Украинское командование пока не подтверждало падение Ту-22 ВС РФ по неизвестным причинам. Также нет информации в специализированном российском канале, который публикует информацию о потерях российской авиации.

Обстрел 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, 29 декабря ВС РФ дважды обстреливала Украину. Первый обстрел состоялся утром. Враг выпустил около сотни ракет и десятки дронов-камикадзе. Взрывы раздавались в Сумской, Киевской, Одесской, Львовской и ряде других областей. От российской атаки погибло около 20 украинцев и более сотни получили ранения.

Днем произошел удар по Черкасской области. Согласно информации военной администрации, повреждено 50 домов, есть раненые.

Напоминаем, одна российская ракета залетела на территорию Польши, подтвердили в польском правительстве. Глава Генштаба Польши заявил, что ракету не сбивали — она сама развернулась и направилась в сторону Украины.