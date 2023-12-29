Маневрировала 3 минуты: российская ракета залетела на 40 км вглубь Польши, — генерал

Польский генерал Мацей Клищ отметил, что весь путь полета объекта над польской территорией отслеживался радиолокационными системами.

Во время ракетного удара по Украине в пятницу, 29 декабря, около 7:00 утра по местному времени воздушное пространство Польши пересекла российская ракета и находилась там ориентировочно три минуты. Об этом на брифинге заявил оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клещ, сообщает РАР.

Генерал отметил, что эта ночь "была тяжелой" для Украины и "напряженной для всех элементов польской системы противовоздушной обороны".

Оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клищ. Фото: Dowództwo WOT

По его словам, весь путь полета объекта над польской территорией отслеживался радиолокационными системами. Клещ добавил, что нарушение воздушного пространства продолжалось около трех минут, объект залетел на 40 километров вглубь.

"В связи с маневрами, которые она осуществляла, и ее вылетом из польского воздушного пространства, я, как оперативный командующий, не принимал никаких решений по этому объекту", — подчеркнул командующий.

Ракета вернулась на территорию Украины

Клиш отметил, что только одна из зафиксированных ракет нарушила воздушное пространство Польши. Он добавил, что впоследствии эта ракета вернулась на территорию Украины.

Кроме того, генерал подчеркнул, что не может подтвердить, что "это результат противоракетной обороны Украины".

"Я ничего не знаю на эту тему", — сказал он.

В Польшу залетела российская ракета: что известно

Во время ракетного удара по Украине, который состоялся утром 29 декабря, воздушное пространство Польши пересекла российская крылатая ракета. Соответствующие службы видели ее на радарах и проследили маршрут. Для дополнительного подтверждения информации в местность, где ее заметили, пришлют поисковую партию.

Впоследствии глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек сообщил, что польский лидер Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом случаи нарушения воздушного пространства Польши во время ракетной атаки, проведенной Россией против Украины.

Напомним, ночью и утром 29 декабря ВС РФ нанесли массированные удары по городам Украины. Всего, по данным Воздушных сил, враг запустил почти 160 ракет и дронов.

Министр обороны Рустем Умеров предупредил украинцев, что Россия может продолжить такие массированные атаки. Страна-агрессор долгое время накапливала ракеты, чтобы устроить масштабный обстрел с воздуха.