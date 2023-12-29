"Сотни ракет": Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины, — Шаппс

По словам министра обороны Великобритании, президент РФ Владимир Путин сейчас проверяет оборону Украины и готовность Запада ее поддерживать.

Великобритания передаст Украине "сотни ракет" ПВО после массового воздушного удара России 29 декабря. Об этом сообщил у себя в X (ранее Twitter) министр обороны страны Грант Шаппс.

"Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы заполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью", — написал он.

Также Шаппс заявил, что президент РФ Владимир Путин сейчас проверяет оборону Украины и готовность Запада ее поддерживать. Поэтому необходимо объединиться и удвоить усилия по поддержке Киева.

"Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада, надеясь, что сможет вырвать победу из пасти поражения. Но он ошибается", — написал министр.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что Париж самым решительным образом осуждает массированные ракетные удары России по Украине. Так, Франция будет поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд в борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Кремлем.

Кроме того, Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что нет признаков того, что Россия хочет мира. По его словам, 29 декабря РФ совершила очередной террористический акт против Украины.