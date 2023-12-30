"Редкие кадры": ВС РФ атаковали Украину модернизированными ракетами X-101 (видео)

По словам специалиста по радиотехнологиям Сергея Бескрестнова с позывным "Флэш", российские крылатые ракеты X-101 способны выпускать во время полета ложные цели, чтобы обмануть радары наведения средств ПВО.

Вооруженные силы Российской Федерации используют для ударов по Украине модернизированные крылатые ракеты X-101. Об этом написал военнослужащий ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в своем Telegram-канале 29 декабря.

Эксперт опубликовал кадры полета российской ракеты, отметив, что оккупанты оснастили ее технологией для отвлечения радаров наведения средств противовоздушной обороны.

"Редкие кадры. На видео российская ракета X-101 отстреливает ложные цели на финальном участке полета. Это не простая тепловая ловушка, как принято считать, это еще и облако из мелких "иголок" разной длины", -сообщил "Флэш".

По словам военного, отстрел происходит шесть раз по четыре ловушки на последних километрах перед "прилетом". Данный модуль носит название Л-504 и производиться Научно-исследовательским институтом "Экран" в Самаре.

"Эффективность данного метода защиты мне не известна", — подчеркнул эксперт.

Модернизация X-101: что известно

По данным военного портала Defense Express от 16 февраля, на российских крылатых ракетах Х-101 появились новые блоки, которые имеют маркировку Л-504 862-4-22.

Было обнаружено, что модернизированные ракеты отстреливают радиолокационные ловушки в случае фиксирования работы РЛС.

Сбитая ракета Х-101 Фото: Defense Express

Сбитая ракета Х-101 Фото: Defense Express

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко в интервью от 27 февраля отмечал, что российские инженеры начали модернизировать ракеты Х-101 с целью обойти противовоздушную оборону Украины.

О том, что во время ударов по Украине ВС РФ используют ложные цели для истощения украинской ПВО также сообщал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне хотят заставить ВСУ использовать западное вооружение, которого еще нет в достаточном количестве.