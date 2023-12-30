"Еще один шанс": западные эксперты рассказали, когда Украина сможет вытеснить ВС РФ с юга

Начало 2024 года может стать сложным для украинских военных. Их основным фокусом будет сдерживание атак россиян на востоке и отражение авиационных ударов по всей территории, рассказал военный эксперт Нико Ланге.

Украинские военные смогут вытеснить Вооруженные силы Российской Федерации с юга весной 2024 года. Об этом сообщило издание "Bild на русском".

Журналисты отметили, что за 22 месяца войны в Украине россияне смогли захватить более 17% территории страны, однако в этом году украинские военные предприняли попытку наступления, которая якобы "не привела к значительным успехам". В результате с тех пор ситуация на фронте остается "тупиковой".

"Если Запад примет меры, которые необходимо принять для обеспечения долгосрочной и устойчивой поддержки украинских вооруженных сил боеприпасами, запасными частями, ракетами малой дальности и т.д., то к середине или к концу 2024 года ситуация может снова улучшиться для Украины", — сказал военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карлос Масала.

Он отметил, что не факт, что Украина удержит линию фронта в 2024 году, если западные партнеры не обеспечат Киев необходимым вооружением.

Зато военный эксперт, исследователь Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге считает, что начало 2024 года станет тяжелым для бойцов ВСУ. По его словам, для украинских военных основным фокусом в начале года будет сдерживание атак ВС РФ на востоке страны и отражение ударов авиации по всей территории.

"Весной Украина будет иметь еще один шанс вытеснить Россию с юга Украины", — подчеркнул он.

Нико Ланге добавил, что в следующем году вряд ли получится добиться перемирия между Украиной и Россией, ведь российский президент Владимир Путин "будет продолжать войну по крайней мере до тех пор, пока не станет известен результат президентских выборов в США".

Напомним, 27 декабря командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что 2024 год станет тяжелым. Он отметил, что украинцы должны заканчивать ведение боевых действий и освободить свои территории.

8 декабря в СМИ рассказали, что украинские бойцы вынуждены перейти к оборонительной фазе войны, чтобы остановить продвижение врага. Западные дипломаты и военные стратеги считают, что Украина сможет начать новое контрнаступление не раньше 2025 года.