Остатки ворот, куски "Кинжала": нардеп Рудик и политолог показали последствия удара РФ (фото)

Свидетели удара ракеты РФ показали фото разрушений под Киевом. В кадр попал пожар, воронка, заполненная водой, выбитые окна и двери.

2 января во время ракетного удара РФ по Киеву получили повреждения кварталы частной застройки в пригороде столицы. Известные украинцы, которые там проживали, показали кадры с последствиями. Народный депутат от партии "Голос" Кира Рудик на странице Facebook опубликовала фотографии из своего дома, где пережила "фильм ужасов". Политолог Алексей Голобуцкий разместил в Telegram-канале фото своего дома и соседней улицы, зафиксировав пожар и остатки ракеты.

Кира Рудик отметила, что 2 января состоялся ее "личный фильм ужасов". По ее словам, до дома добралась взрывная волна, ударом выбило стекла и двери, поврежден фасад.

"Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет Россия", — говорится в заметке.

На фотографиях, опубликованных в соцсети, можно увидеть одну из комнат дома. В кадр попала новогодняя елка, которая устояла во время российского удара. Слева и справа от елки — обломки окон и дверей.

Обстрел 2 января — выбитые двери Обстрел 2 января — елка в разрушенном доме Киры Рудик Обстрел 2 января — выбитые война

Алексей Голобуцкий сделал фото в первые минуты после российской атаки. На фотографии можно увидеть мерцание пожара. Также видно, что металлический кусок неизвестного происхождения разбил лестницу.

Обстрел 2 января — пожар Обстрел 2 января — повреждена лестница Обстрел 2 января — повреждены ворота

Политолог рассказал, что делалось возле его дома и на соседней улице. По его словам, сверхмощный взрыв частично снес ворота, побил окна и двери домов на улицы. На расстоянии 150 м — воронка. Некоторых домов почти нет, но, по его словам, никто не ранен.

"Вокруг все живы, хоть и очень испуганные", — написал он.

На фотографиях Голобуцкого можно увидеть воронку от российской ракеты, диаметром 3-5 метров. Воронка заполнена водой, поэтому не ясно, какую имеет глубину.

Воронка после взрыва ракеты РФ под Киевом 2 января Фото: Facebook / Олексій Голобуцький

Также видны поврежденные дома и обломок снаряда РФ, которым россияне ударили по мирному городу в Украине.

Обстрел 2 января — повреждена машина Обстрел 2 января — возможно, обломки ракеты РФ Обстрел 2 января — воронка и поврежденные дома

Обстрел Украины — детали удара 2 января

Отметим, утром 2 января Россия выпустила по Украине ракеты "Кинжал". По данным командования ВС ВСУ, украинским защитникам удалось уничтожить 10 из 10 запущенных аэробаллистических ракет.

Через несколько минут после пусков стало известно о работе силы ПВО в Киевской и Харьковской областях. Мэр столицы Виталий Кличко позже сообщил, что есть разрушения и раненые в шести районах. Обломки упали в жилых кварталах, повредили объекты инфраструктуры. Жители жива страдают от отсутствия света, говорилось в сообщении ДТЭК.

В Харькове от российских ракет в Шевченковском районе погиб один человек. Также мэр города заявил, что более 40 украинцев получили ранения.

Между тем жители Воронежской области также сообщили, что их "бомбят". Выяснилось, что в одном из российских сил упала ракета, которую нес бомбардировщик для удара по Украине. По словам свидетелей, взрывная волна уничтожила целую улицу.

В ночь со 2 на 2 января россияне также запустили по Украине дроны-камикадзе: о работе сил ПВО сообщали в нескольких областях. Утром в Воздушных силах сообщили, что сбили все 35 беспилотников, которые использовали ВС РФ, чтобы навредить украинцам.