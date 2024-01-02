Массированный обстрел Украины: чем били ВС РФ и сколько ракет перехватили ВСУ

По данным командования, защитникам украинского неба удалось перехватить большую часть целей, выпущенных по гражданским объектам. Всего россияне выпустили 99 ракет разного типа.

В ночь на 2 января 2024 года российские войска снова предприняли массированную воздушную атаку на Украину. В ходе атаки были задействованы различные типы средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики Ту-95МС, истребители МиГ-31К, тактическую авиацию Су-35 и ракеты различных типов. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, враг выпустил по территории Украины 99 целей. Из них 72 были уничтожены силами и средствами Воздушных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Сил обороны.

ВСУ перехватили 72 ракеты Фото: Воздушные силы ВСУ

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад — 29 декабря 2023 года", — отметили в Воздушных силах.

Хронология обстрела

Первая волна атак началась с запуска "шахедов" в ночь на 2 января. Все 35 беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131" были уничтожены.

Рано утром противник задействовал стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС. Шестнадцать самолетов достигли линии запуска около 6:00 утра, выпустив не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Кроме того, противник осуществил атаку с моря при помощи трех крылатых ракет "Калибр" и с севера — 12-и ракет, следовавших баллистической траекторией типа Искандер-М/С-300/С-400.

С самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Результаты работы ПВО

Как уже отмечалось, защитники украинского неба уничтожили 72 из 99 выпущенных целей:

10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 крылатые ракет "Калибр".

Таким образом, противник потерял более 2/3 целей, выпущенных по Украине в ходе воздушной атаки.

Напомним, утром 2 января россияне произвели массированный обстрел Украины. ВС РФ применили ракеты и ударные дроны. Воздушные силы предупредили об активизации почти двух десятков российских самолетов Т-95МС. Позже стало известно о пусках ракет "Кинжал". Взрывы прозвучали в Киеве и области, а также в Харькове. По последним данным, после обстрела Киева, 27 человек с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.

В Харькове зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Пострадали 45 человек, погибла женщина. Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ВС РФ били по жилой застройке.