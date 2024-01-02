Дроны, "Кинжалы" и десятки раненых: что известно о массированном обстреле Украины 2 января

По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара скончались двое людей. В Харьковской и Киевской областях также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.

Утром 2 января армия России запустила ракеты по мирным городам Украины, в результате чего взрывы прозвучали сразу в нескольких регионах. Фокус собрал все, что известно об атаке.

В Воздушных силах сообщили о возможной ракетной опасности в 2:52. На тот момент было зафиксировано, что в воздух поднялись 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", которые осуществляли полет в юго-восточном направлении. Уже в 5:59 стало известно, что таких вражеских самолетов в воздухе 16 штук, после чего были пуски ракет.

По информации от мониторинговых каналов, тактическая авиация запустила ракеты Х-59 и первые из них следовали в направлении Сумской области, после чего изменили курс на Миргород Полтавской области. Были использованы и другие разновидности ракет.

Вражеские воздушные цели маневрировали из региона в регион и в результате атаки повреждения зафиксированы в Харьковской и Киевской областях, а также непосредственно в Киеве.

Атака по Украине 2 января: Харьковская область

Часть воздушных объектов противника была направлена по Харькову. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что в результате привело к разрушениям и пострадавшим. Ранены были 45 украинцев, а 1 скончался. Информация является предварительной, ведь спасательная операция продолжается.

"Предварительно враг наносил удары по Харькову "Кинжалами". На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили. В результате террористической атаки россиян по жилым домам Харькова имеем одного погибшего человека и 45 раненых, из которых пятеро детей в возрасте от 6-ти до 13-ти лет", — написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что погибшей является 91-летняя женщина. В медицинских заведениях Харькова находится 38 человек, которым необходима была неотложная помощь.

Всего было не менее 6 ракетных ударов, продолжает Олег Синегубов. Они пришлись по Шевченковскому району города.

"Это жилая застройка, это почти центр города Харькова. Разрушения достаточно значительные. На месте работают все подразделения ГСЧС, скорая помощь, полиция. Будет делать подомовой обход", — заявил Синегубов.

Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Олег Синегубов / Telegram Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Олег Синегубов / Telegram Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Олег Синегубов / Telegram Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Олег Синегубов / Telegram Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Олег Синегубов / Telegram Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Олег Синегубов / Telegram

Среди пострадавших оказалась и советница главы Харьковского областного совета Наталья Попова. Они с несовершеннолетним сыном получили ранения, однако смогли чудом избежать серьезных травм.

"Мы живы. Малого успела спрятать. Хочу поблагодарить "экстренку" за быстрое прибытие в помощь. Стеклом порезало лицо и вынули стекло из ног. От госпитализации отказались. Мы потеряли все. Волонтерского "буса", который пережил все, также больше нет. 30 метров до воронки", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Facebook

Атака по Украине 2 января: Киевская область

Пострадала утром вторника и Киевская область. Начальник областной военной администрации Руслан Кравченко рассказал, что сначала посреди ночи регион боролся с дронами-камикадзе, а уже утром — с ракетными ударами.

"По оперативной информации, в результате падения обломков в г. Вишневое повреждены 5 многоквартирных домов. Организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева, с людьми будут работать психологи ГСЧС. В общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Киевская областная государственная администрация Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Киевская областная государственная администрация Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины Фото: Киевская областная государственная администрация

Также был зафиксирован пожар в церкви, которую не успели достроить. Повреждения получили и несколько предприятий и складских помещений.

Всего погибли двое людей, а еще 11, среди которых 1 ребенок, пострадали. Им предоставили срочную медицинскую помощь. В ряде громад Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением, однако работа над восстановлением продолжается.

Атака по Украине 2 января: Киев

Массированный ракетный удар застал и столицу, в результате чего в Киеве повреждены дома, есть пострадавшие и погибшие. Примечательно, что за сутки это уже вторая атака по городу. Воздушная тревога звучала дважды — в 2:24 часа и в 5:53. Суммарно опасность длилась почти 6 часов.

Жители сразу нескольких районов Киева могли слышать громкие взрывы. Речь про Голосеевский район, Оболонский, Печерский, Подольский, Соломенский и Святошинский, рассказал мэр Виталий Кличко.

В Подольском районе пожар был зафиксирован сразу в нескольких местах. Там загорелось складское помещение площадью 2 тысячи квадратных метров. Спасатели работали над тем, чтобы ликвидировать огонь.

В Святошинском районе произошло попадание в здание социальной инфраструктуры, а в Печерском — в крышу многоэтажного здания. Был вызов по еще одному адресу, однако больше подробностей не прозвучало.

В Оболонском и Деснянском районе зафиксирован пожар в складском помещении, а также возгорание в здании супермаркета, соответственно. В Голосеевском районе обломком ракеты упал на открытой территории парка.

Сильнее всего от действий ВС РФ пострадал Соломенский район. Сообщается о возгорании многоэтажных зданий, а часть людей оказались заблокированы в них. На место прибыл также Виталий Кличко, чтобы лично оценить ущерб от вражеской атаки. По его словам, погибла женщина пожилого возраста, которую медики не успели госпитализировать в больницу. В Киевской городской военной администрации заявили, что ей было 86 лет.

"Уже 43 пострадавших в доме в Соломенском районе. Одна женщина погибла. Госпитализировали 37 человек. Шестерым медики оказали помощь на месте", — написал городской глава в 11:55.

В 12:21 в ГСЧС написали, что погибших в результате атаки по Киеву уже двое. Спасательные работы продолжаются.

Атака по Украине 2 января: детали от Воздушных сил

Российские оккупанты во время атаки по мирным украинским городам запустили 99 целей, из которых украинским защитникам удалось уничтожить 72.

"В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было несколько дней назад — 29 декабря 2023 года", — заявили в Воздушных силах.

Если учитывать дроны-камикадзе, которыми противник атаковал посреди ночи, то их все удалось уничтожить — 35 штук.

Далее были ракеты. ВС РФ запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В 7:30 враг запустил еще 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12-ю ракетами, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. С самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П", — продолжили в ВС ВСУ.

Напомним, что в ходе ракетного обстрела Украины в Киеве загорелся автосалон Tesla. На опубликованных кадрах видно, что рядом со зданием огонь охватил резервуары с топливом. Это не официальный автосалон американского производителя, ведь бренд Tesla не представлен в Украине.