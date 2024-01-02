Обстрел "Кинжалами": в ГСЧС показали спасение людей и тушение пожаров в Киеве (фото)

Согласно заявлению ГСЧС города Киева, большинство пострадавших районов расположено на правобережье столицы. Враг повредил жилые дома, поэтому людей пришлось выводить на свежий воздух.

Работники ГСЧС продолжают работать на локациях в Киеве, поврежденных в результате массированного ракетного удара РФ 2 января. Из дома в Соломенском районе спасены около 200 человек, есть двое погибших и почти 60 раненых. О деталях преодоления последствий российского обстрела рассказала пресс-служба ГСЧС города Киев на странице Facebook.

Указывается, что спасатели работают в семи районах столицы. Приходится выводить людей из точек возгорания, тушить огонь, разбирать руины в поиске пострадавших.

Соломенский район. Загорелся многоквартирный дом, из которого вывели 134 человека и спасли 57. Получили различные травмы 29 человек. Также известно, что погибло двое украинцев.

Подольский район. Загорелись три склада (3 тыс., 2 тыс. и 1 тыс. кв. м), автосалон (300 кв. м). В результате ракетного обстрела повреждены элементы газораспределительной сети — вентиль и труба. На месте работают соответствующие службы.

Святошинский район. Произошел пожар в нежилом помещении. Площадь возгорания 5 кв. м — его потушили.

Оболонский район. Загорелся склад площадью 2 тыс. кв. м. "Пожар локализован, ликвидация продолжается", — сообщили в ГСЧС.

Печерский район. Есть незначительные пожары в двух недостроях — все потушили.

Деснянский и Голосеевский район. Обломки ракет РФ упали на открытых площадках, написала пресс-служба. Последствия падения оперативно ликвидировали.

Отметим, из десяти районов Киева от ракет РФ пострадало семи. При этом пострадавшие районы есть на левом (один) и на правом (шесть) берегах Днепра.

Какие районы Киева пострадали от удара РФ 2 января Фото: Из открытых источников

На фотографиях можно увидеть кадры спасения людей в Киеве. Пресс-служба ГСЧС показала, как из дома выносят украинца и как тушат пожар.

Спасатели работают на месте разрушения после удара РФ 2 января Фото: ГСЧС Спасатель выносит пострадавшего в Киеве Фото: ГСЧС

В кадр попал жилой многоквартирный дом, в котором российский удар разбил окна и повредил фасад.

Дом в Киеве, поврежденный ударом РФ Фото: ГСЧС

На другой фотографии — кадры пожара, который охватил одну из локаций, пострадавших от удара РФ 2 января.

Киев — пожар после удара РФ Фото: ГСЧС Пламя на месте падения обломков ракет РФ Фото: ГСЧС

Обстрел Украины — детали удара 2 января

ВС РФ ударили по Украине различными типами ракет, — об атаке сообщили в Воздушных силах ВСУ. После этого стало известно о звуках взрывов, которые прозвучали в Киеве и Харькове. Впоследствии стало известно о падении обломков ракет в столице, — мэр Виталий Кличко рассказал о пожарах и разрушениях. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе погиб один человек, и еще 40 ранены.

По итогам отражения атаки РФ Воздушное командование написало, что враг использовал ракеты "Кинжал" и Х-101. Удалось сбить 72 российских снаряда, заявили украинские силы ПВО.

Напоминаем, во время воздушной атаки на Украину произошел взрыв в 200 км под Воронежем. Российские власти, что дома были повреждены авиаракетой, которая случайно выпала из самолета.