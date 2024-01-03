"Никогда не любили французов": Медведев обозвал Францию из-за позиции по ударам по Белгороду

Российский политик не согласился с заявлениями дипломатов из Франции относительно того, что атаки по Белгороду это "право на самооборону", а также выразил свое негативное отношение к французскому народу.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России никогда не любили французов. Так он отреагировал в Telegram на заявление МИД Франции относительно ударов по Белгороду.

Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации обозвал французский народ и заявил, что раньше была война с Францией. Политик не согласился с заявлениями дипломатов о том, атаки по Белгороду это "право на самооборону".

"Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти... п-ры (не пионеры типа)", — заявил он.

Обстрел Белгорода — позиция Франции

Министерство иностранных дел Франции 3 января назвало удары по Белгороду в Российской Федерации "законным актом защиты". Страна прямо не поддержала удары по городу, однако решила не осуждать такие действия. Позиция французского правительства может существенно повлиять на реакцию международного сообщества и потенциально на будущие дипломатические дискуссии и решения. Они считают, что конфликт продолжает развиваться, а каждое новое событие может существенно "изменить геополитический ландшафт".

Взрывы в Белгороде: что известно

В Белгороде Российской Федерации 2 января прогремела серия взрывов. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, силы ПВО якобы сбили четыре воздушные цели над регионом.

Обстрел Белгорода 2 января Фото: Mash

По информации росСМИ, жители слышали по меньшей мере 20 взрывов. Мэр города Валентин Демидов рассказал о повреждении четырех частных домов и двух автомобилей.

Напомним, 3 января спикер ВСУ сообщил, что российские оккупанты имеют планы в Запорожской области отбить все, что было потеряно. На территории Запорожской области, в районе Вербового, украинские защитники улучшили свое тактическое положение, большого прорыва нет.