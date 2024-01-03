Самый большой обмен пленными за время войны: детали первого в 2024 году освобождения граждан (видео)

Украина провела первый обмен пленными в 2024 году. Перед этим был перерыв в более чем полгода — россияне с августа 2023 года постоянно срывали переговоры.

3 января в Украину вернулись 230 бойцов различных подразделений Сил обороны, которые попали в российский плен, воюя на острове Змеином, на "Азовстали" и других отрезках фронта. Обмен состоялся после полугодового перерыва и отказа россиян вести переговоры. Видео с кадрами возвращения опубликовали на портале СБУ, о деталях рассказали в Telegram-канале Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) и на странице Facebook президента Владимира Зеленского.

Украина освободила из плена в РФ 230 своих граждан — военных и гражданских, рассказали чиновники.

Обмен пленными 3 января — детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 января вернули наибольшее количество пленных за все время войны. Среди спасенных — бойцы ВСУ, Национальной гвардии, пограничники, теробороновцы и Национальной полиции. Освободили военных, которые попали к россиянам во время обороны Мариуполя, боев на острове Змеиный и на ЧАЭС. Были люди, которых считали пропавшими без вести — о них долгое время ничего не было известно. Всего спасли 255 мужчин и 5 женщин, говорится в сообщении.

Среди спасенных — боевой медик, рассказали в Координационном штабе. Женщину несколько раз обманывали — возили якобы на обмен, а потом возвращали обратно в камеру. Женщина воевала в составе 36 ОБрМП, говорила с россиянами исключительно на украинском: из-за этого россияне ее наказывали, вводя в заблуждение.

Также спасли шестерых гражданских, указывается в заметке Координационного штаба. Россияне держали их в плену, несмотря на невоенные профессии. В частности, в РФ незаконно удерживали музыканта, женщину в декретном отпуске, преподавателя университета.

Первый обмен после полугодового перерыва — подробности от Буданова

На кадрах с места встречи с пленными появился глава ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Чиновник пояснил, что обмен состоялся после сложных переговоров, к которым была привлечена третья сторона. Благодаря совместным усилиям осуществили спецоперацию, и теперь домой вернутся 230 украинских граждан.

"И боевой медик, и защитник с острова змеиный, с Азовстали, пограничники, полицейские", — перечислил глава ГУР.

По словам разведчика, Украине помогли с обменом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Наконец через значительный промежуток времени удалось провести очень сложный обмен. Обмен готовился достаточно долго. Помощь в этом процессе добавила сторона Арабских Эмиратов. С ее помощью, вместе, мы смогли это сделать".

СБУ — детали возвращения пленных

На портале СБУ опубликовали кадры возвращения граждан Украины домой. На видео можно увидеть около 4-5 автобусов, которые едут по заснеженной трассе. Автобусы встречают украинские представители — военные и медики, также дежурит группа машин скорой помощи. Пленным, когда они выходят из автобусов, вручают флаги Украины и обнимают.

Заявления РФ и ОАЭ по обмену

В России сообщили, что во время обмена вернули 248 россиян — об этом заявили в Минобороны РФ. Также в ведомстве написали, что россиян вывозят военно-транспортными самолетами и доставляют в медицинские учреждения страны-агрессора. Подтвердили, что обмен состоялся благодаря участию ОАЭ.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов".

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова добавила, что 75 человек вернули "вне договоренностей", процитировало слова россиянки агентство "РИА Новости". РосСМИ утверждает, что дополнительные российские пленные — это результат работы "компетентных органов". Также уверяют, что это — "компенсация" за возвращение пяти командиров "Азова" осенью 2022 года.

Информацию о причастности ОАЭ подтвердили на портале Министерства иностранных дел страны. Пресс-служба ведомства указала, что результата достигли благодаря сотрудничеству одновременно с Украиной и Россией. Подобный уровень сотрудничества назвали "крепкими дружескими отношениями".

Также в МИД Арабских Эмиратов отметили, что продолжат прилагать усилия для окончания войны в Украине. При этом в официальном дипломатическом заявлении войну назвали "конфликтом" и предложили вести диалог и не усиливать эскалацию.

"Министерство подтвердило приверженность ОАЭ продолжению усилий, направленных на поиск мирного решения конфликта в Украине, подчеркнув свою позицию призыва к дипломатическому решению, диалогу и деэскалации, а также стремление поддерживать все инициативы, которые смягчают гуманитарные последствия, вызванные кризисом".

Сколько обменов пленными состоялось за время войны

Украинский омбудсмен Лубинец заявил, что за время войны состоялось 49 обменов пленными. Домой вернули 2828 украинцев.

После 7 августа российская сторона отказывалась вести переговоры по освобождению военных, напомнил глава Координационного штаба Петр Яценко, слова которого привели на портале "Бабель". Однако в течение 2023 года все же удалось спасти 989 бойцов Сил обороны, — соответствующую инфографику, созданную на основе данных штаба, опубликовали на портале.

Сколько пленных вернули в 2023 году Фото: Бабель

Украинцы в плену и пропавшие без вести — подробности

Журналисты "Бабель" подсчитали количество украинцев, которых нужно спасти. Выяснили, что в плену у РФ находится 4337 человек, из них 763 — гражданских. Кроме того, без вести пропавших — 26 тыс. человек (11 тыс. — гражданских, 15 тыс. — военных).

О последнем обмене в 2023 году ранее писал Фокус. Тогда освободили 22 граждан: самому молодому — 23 года, самому старшему — 54, — говорилось в сообщении Офиса президента. В ноябре в Координационном штабе объяснили, что российская сторона намеренно срывает переговоры. Цель россиян — возмутить украинское общество, заявил глава штаба. В декабре украинский омбудсмен заявил, что в РФ действительно готовят ИПСО против Украины: враг пытается дестабилизировать ситуацию, чтобы настроить украинцев против власти.