РФ усилила оборону Москвы: в британской разведке назвали причину (фото)

В ноябре 2022 года президент РФ Путин одобрил создание организации для охраны столицы — Сил безопасности правительства Москвы. Эта структура является одним из примеров давней российской традиции "парамилитаризации", рассказали в британской разведке.

В России усилили организацию для охраны столичной инфраструктуры — Сил безопасности правительства Москвы после мятежа ЧВК "Вагнер" летом 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В ноябре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил создание организации для охраны столицы — Сил безопасности правительства Москвы. В июле 2023 года эта организация приобрела более военизированный характер, а именно получила разрешение на использование огнестрельного оружия. В оборонном ведомстве Британии считают, что могло быть привлечено несколько тысяч новобранцев из запланированной численности в 15 тысяч человек.

В британской разведке отметили, что эта структура является одним из примеров давней российской традиции "парамилитаризации" — увеличение количества вооруженных организаций вне регулярного войска. Структуру могли усилить частично в ответ на беспокойство относительно готовности местных сил безопасности Москвы к противостоянию мятежу ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года.

Кроме этого, это предоставляет жителям Москвы добровольно выполнять "патриотические" обязанности в военное время, избегая службы на передовой в Украине.

"Мэру Москвы Сергею Собянину удалось ограничить прямое влияние конфликта на относительно обеспеченное население столицы. Большинство российских потерь в Украине происходят из более бедных провинциальных регионов", — добавили в британской разведке.

Напомним, 1 января в СМИ сообщили, что в России вступил в силу закон, в соответствии с которым увеличивается призывной возраст до 30 лет. Россиян, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, призывать на срочную службу в этом году не будут.

26 декабря политолог Виктор Бобыренко рассказала, что в России будут нарастать протестные настроения из-за мобилизации. В частности, речь идет о трудовых мигрантах, однако они пока беспомощны и недостаточно объединены в серьезные сообщества.