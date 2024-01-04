Артиллеристы ВСУ получили 16 словацких 155-мм гаубиц Zuzana 2: что о них известно, — СМИ

Производство словацких установок профинансировали Германия, Дания и Норвегия. За время полномасштабной войні Братислава передала в Украину более 20-и таких САУ.

Украинская армия теперь оснащена 16 единицами 155-мм колесной самоходной гаубицы Zuzana 2 калибра 155 мм. Об этом 4 января сообщают военные обозреватели Army Recognition.

Соглашение о поставке этой техники было подписано во время саммита в 2023 году между президентами Словакии и Украины.

Словацкая гаубица Zuzana 2, представляющая собой модернизированную версию предыдущей модели калибра 45 мм, оснащена новым 155-мм орудием 52-го калибра и обладает улучшенными огневыми возможностями, включая функцию одновременного залпового огня (MRSI).

Эта самоходная гаубица, построенная на базе 8x8 грузовика чешской компании Tatra, снабжена автоматизированной системой заряжания, способной выпускать до пяти выстрелов в минуту в автоматическом режиме и до двух выстрелов в минуту в ручном режиме. Она обладает высокой маневренностью и огневой мощью, имея максимальную дальность стрельбы до 41,5 км при использовании артиллерийских боеприпасов НАТО.

Гаубица Zuzana на вооружении Сил обороны

1 августа 2023 года стало известно, что Словакия передала Украине первые две гаубицы Zuzana. По словам премьер-министра Словакии Людовит Одор, производство САУ профинансировали Дания, Норвегия и Германия.

Отметим, что это не первые поставки САУ Zuzana в Украину. По состоянию на июль 2023 года было известно о поставках восьми единиц словацких установок. В частности, 22 июня в сети появилось видео, на котором САУ Zuzana отработала по позиции российских оккупантов на южном направлении.