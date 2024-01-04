8 миллионов гривен за "современные павильоны": в Киеве объявили тендер на остановки из стекла

Киевляне вскоре могут получить места ожидания общественного транспорта, изготовленные из каленого стекла, свидетельствует портал Prozorro. Их планируют установить в течение 2024 года и заплатить за каждую по 200 тыс. грн.

До конца 2024 года в Киеве планируют установить стеклянные павильоны в качестве остановок общественного транспорта. Планируют потратить на изготовление и установку около 8 млн грн. Детали тендера, объявленного Коммунальным предприятием "Киевпастранс" КГГА, размещены на портале государственных электронных закупок Prozorro.

20 декабря 2023 года на портале объявили торги для закупки "Современных павильонов ожидания". Указано, что общая сумма возможной сделки — 8 396 428,88 грн. Их планируют потратить на 30 остановок общественного транспорта — то есть, в среднем по 279 880,9 грн за павильон.

Тендер на Prozorro по 30 остановкам для Киева Фото: Скриншот

В тендерной документации можно увидеть, что павильоны построят в трех вариантах: 20 шт. будут иметь размер 4 м на 1,6 м, 5 шт. — 6 м на 1,6 м, 5 шт. — 3,9 м на 1,6 м (высота для всех — 2,65 м). Также указано, из чего изготовят остановки общественного транспорта: из металлических труб размером 80х6 мм, каленого стекла толщиной 4-10 мм. Внутри — деревянные скамейки.

Технические требования для павильона №1 для Киева Технические требования для павильона №2 для Киева Технические требования для павильона №3 для Киева

Специалисты КП "Киевпастранс" самостоятельно разработали чертежи павильонов в трех проекциях.

Чертеж павильона №1 в Киеве Чертеж павильона №2 в Киеве Чертеж павильона №3 в Киеве

На странице тендера уже есть один участник, который согласился выполнить заказ до 31 декабря 2024 года — это компания ООО МОНТАЖБУД77. Предложение участника — 8 371 868,22 грн: это на 20 тыс. грн меньше суммы, объявленной КГГА.

Компания с названием ООО МОНТАЖБУД77 отыскалась на портале Clarity Projec: указано, что уставный капитал — 1 тыс. грн, учредитель — гражданин Великобритании Георгидас Георгиос, создана в 2017 году, до 2023 года участия в торгах не принимала.

ООО МОНТАЖБУД77 — информация о компании Фото: Скриншот

Отметим, на странице Facebook КП "Киевпастранс" пока нет комментариев по 30 остановкам из каленого стекла, которые будут устанавливать во время войны в условиях ракетных ударов ВС РФ. Последнее сообщение от 22 декабря 2023 года — о запуске новых трамваев. Также нет реакции КГГА и мэра Киева Виталия Кличко. Впрочем, есть реакции депутатов Киевского городского совета: представительница партии "Слуга народа" Ксения Семенова не считает, что это хорошая идея — строить стеклянные остановки во время войны.

Закупки КГГА — детали

Отметим, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю проконтролировать потребность в некоторых государственных закупках, которые украинцы видят на портале Prozorro. Также были замечания относительно решений местных властей, которые "перекладывали брусчатку" во время войны.

При этом летом, осенью и зимой 2023 года в СМИ регулярно рассказывали о расходах, которые вызвали вопросы у общественности. Например, в июле стало известно о тендере от Киевсовета, в котором планировали потратить более 1 млн грн на создание сайта. В июне — о закупке песка для киевских пляжей, закрытых на время войны. Фокус также сообщал о тендерах на сковородкии аренду электромобилей.

Напоминаем, 19 декабря стало известно о тендере от Минобороны Украины. В объявлении указывали, что планируют приобрести 1 тыс. пикапов для ВСУна общую сумму почти 2 млрд грн.