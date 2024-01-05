ВС РФ возобновили использование бронетехники на левом берегу: как изменилась ситуация на фронте

Некоторое время оккупанты не применяли бронетехнику из-за больших потерь, враг выдвигал только пехотные группы, рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

На левом берегу Днепра в Херсонской области Вооруженные силы Российской Федерации возобновили использование бронетехники. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг начал усиливаться бронетехникой. Это означает, что они подтянули дополнительный ресурс", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в Херсонской области оккупанты потеряли большое количество техники, после чего решили не рисковать и выдвигали только пехотные группы. Однако сейчас противник вернулся к защите личного состава с помощью бронетехники, однако украинские военные продолжают ее уничтожать.

По словам Натальи Гуменюк, за минувшие сутки 4 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса", три пушки, миномет, лодку. Также Вооруженные силы Российской Федерации понесли потери в личном составе, а именно было "отминусовано" 24 российских военных.

Кроме этого, советник Сил обороны юга отметила, что враг не прекращает штурмы, однако не имеет успехи. Оккупанты возвращают свои группы для штурма украинских позиций.

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Напомним, 5 января полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что на левом берегу Херсонской области украинские военные ведут маневровые действия в так называемой серой зоне, где враг лишен возможности наносить удары, которые могли бы привести к коллапсу фронта.

3 января начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что враг сосредоточил большую группировку на левобережье Херсонской области. По ее словам, оккупанты усиливают артиллерийские обстрелы.