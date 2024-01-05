Ситуация в Белгороде: жители просят губернатора об эвакуации

Губернатор области говорит, что желающих выехать будут отправлять в Старый Оскол и в Губкин. Если во временных пунктах размещения не будет хватать мест, то людей будут эвакуировать в другие регионы.

По словам губернатор Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация в Белгороде остается сложной. Некоторые жители обращаются и просят помочь им выехать в более безопасное место. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что уже несколько семей были эвакуированы. В частности, из Шебекинского округа, которое часто находится под обстрелом.

Гладков сообщил, что жители, которые хотят эвакуироваться, могут обратиться в приемную губернатора, или мэра Белгорода. Также они могут позвонить на горячую линию, или на единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Желающие переехать будут эвакуированы в Старый Оскол и Губкин. Там жители смогут находиться столько времени, сколько нужно.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Если количество эвакуированных людей будет больше количества мест во временных пунктах размещения, то их будут эвакуировать в другие регионы.

Обстрелы Белгорода

Практически ежедневно в Белгороде раздается воздушная тревога и работает противовоздушная оборона. Вследствие этого власти области решили приостановить на несколько дней работу торговых центров в городе, а жителям рекомендуют установить приложение, которое будет предупреждать о ракетной опасности.

Вместе с этим, часто взрывы раздаются и в других городах области. Губернатор области пишет о повреждении домов и автомобилей.

Так, 3 января Гладков сообщал, что в результате ночного обстрела в Белгороде погиб один человек, а еще 11 получили ранения. В Минобороны России заявляли, что противовоздушной обороной было сбито шесть ракет РСЗО "Ольха" и шесть ракет комплекса "Точка-У".

Уже 4 января в области отчитались об очередной атаке на город. Говорят, что на подлете к Белгороду были сбиты десятки воздушных целей. Несмотря на это, в городе были повреждены окна в многоэтажках и более 30 автомобилей.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции заявили, как пишут журналисты, что не осуждают удары по Белгороду. По их мнению, это законный акт защиты.

Тем временем в России ответили на такое заявление. Экс-президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что в РФ никогда не любили французов и напомнил о бывшей войне с Францией.