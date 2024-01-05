Наступление ВС РФ на Харьков: Коваленко рассказал о техническом обеспечении врага

Вдоль восточной границы Россия сконцентрировала группировки войск "Брянск", "Белгород" и "Курск", суммарное количество личного состава составляет более 27 тысяч, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что угроза вторжения со стороны Вооруженных сил Российской Федерации существует не только для Харьковской области, но и для всех регионов, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Угроза эта может быть как максимальной, так и умеренной или минимальной", — сказал Александр Коваленко.

Уровень угрозы для Харькова и области

Он отметил, что вдоль восточной границы сосредоточены группировки войск — "Брянск", "Белгород" и "Курск". Суммарное количество личного состава — более 27 тысяч. Коваленко отметил, что важнейшая группировка "Белгород", которая по идее должна представлять "экстремальную" угрозу для Харькова. В ее состав входит 11,5 тысячи военных РФ, около 80 танков, 150 ББМ, более 300 единиц ствольной артиллерии и около 30 РСЗО.

"И вот этим всем РОВ (российские оккупационные войска, — ред.), по версии The Telegraph, которые ссылаются на какие-то анонимные, но очень надежные источники, будут пытаться захватить Харьков и область? Авдеевку уже три месяца как не может окружить и оккупировать группировка в 45 тысяч, а здесь речь об 11,5 тысячи, город миллионник, окруженный линиями обороны и границами", — отметил он.

Военно-политический обозреватель отметил, что возможна угроза диверсионных действий, обстрелов, однако угроза повторного вторжения — минимальна. Он считает, что группировку "Белгород" нужно увеличить минимум до 60 тысяч человек, чтобы представлять угрозу для Харькова, однако незаметно и быстро сделать это нереально.

По его словам, среди местного населения Белгорода и области распространяется паника из-за высокоэффективных ударов ВСУ. Он считает, что российские спецслужбы осуществили слив "хайповой информации" западным СМИ, якобы РФ снова готовится к вторжению в Харьковскую область.

"Это создает соответствующий психологический эффект, мол, если бы по Белгородской области ничего не прилетало, то и повторное вторжение в Харьковскую область не рассматривалось бы! Классическое ИПСО, слитое через западное СМИ", — рассказал он.

Коваленко убежден, что такая информация призвана посеять панику среди украинцев и партнеров, которые "встревожатся" появлением фронта еще в одной области" и в результате бы давили на Киев, чтобы не происходило ударов по территории РФ.

РФ может готовить широкомасштабное наступление: что известно

4 января журналисты The Telegraph сообщили со ссылкой на источник, близкий к Силам обороны Украины, что враг может якобы готовиться к "широкомасштабному наступлению в ближайшие недели" на Харьковскую область. По данным СМИ, сухопутное наступление якобы может начаться 15 января.

5 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что в регионе не фиксируют скопления российских войск, также не изменилась ситуация на границе. Кроме этого, он отметил, что объективных причин прогнозировать наступление врага пока нет, однако ситуация может меняться ежеминутно.

В тот же день представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МОУ) Андрей Черняк заявил, что у разведки нет информации, которая могла бы подтвердить достоверность западных данных о наступлении ВС РФ. По его словам, оккупанты осуществляют определенное накопление сил на Купянском направлении.

Напомним, 5 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что Российская Федерация обстреляла Харьков ракетами не собственного производства 2 января. Он рассказал, что сейчас специалисты пытаются установить страну-производителя, поскольку маркировка была стерта.