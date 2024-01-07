"Чтобы снова воцарился мир": Япония передала Украине $37 млн на системы обнаружения БПЛА

По словам главы японского МИД Йоко Камикавы, её визит в Киев является подтверждением того, что Токио не будет стоять в стороне от конфликта. Также азиатская страна поможет пережить украинцам зиму.

Союзники продолжают помогать Украине бороться с российским террором и в этот раз свой вклад сделала Япония. Токио выделил для Киева 37 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявила глава МИД Японии Йоко Камикава во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 7 января.

По словам азиатского дипломата, она решительно осуждает действий ВС РФ в виде регулярных ракетных и беспилотных атак по мирным регионам, в том числе и на Киев. Особенно когда это не прекращается даже на время новогодних праздников.

"И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", — заявила Йоко Камикава.

Отдельно был поднят вопрос дальнейшей поддержки. Глава МИД Японии заявила, что ее визит в Киев свидетельствует о том, что Токио не собирается оставлять Украину без помощи и приложит все усилия для того, чтобы закупить системы для выявления беспилотников.

Также в ближайшее время приедет помощь, которая должна будет помочь пережить украинцам зиму. Речь идет про 5 мобильных генераторов и 7 трансформаторов.

"Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", — заявила Йоко Камикава.

Напомним, 22 декабря сообщалось, что Япония и США нашли возможность передать Киеву ракеты к Patriot. По информации журналистов, Токио отказывается от давних ограничений на экспорт оружия и надеется пополнить американские арсеналы десятками перехватчиков.