Утренний обстрел Украины: РФ запустила новые "Кинжалы", зафиксированы взрывы и попадания

По предварительной информации, ВС РФ осуществили пуски как минимум четырех аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Прилет в жилой дом зафиксирован в Харьковской области.

В понедельник, 8 января, утром российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. В нескольких городах Украины прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщают Воздушные силы Украины в Telegram.

В 07:20 войска РФ осуществили пуск третьего "Кинжала". В Воздушных силах подтвердили направление ракеты — на Киев.

Как заявили в ВС, большинство крылатых ракет находятся в воздушном пространстве Хмельницкой области.

В 07:34 также стало известно о пуске еще одного "Кинжала" по направлению к Кривому Рогу.

Немного позже в местных каналах сообщили о взрыве в Кривом Роге.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал взрывы в Харькове.

"Оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается. На эту минуту – без пострадавших. Информация обновляется", — сказал он.

Пост Олега Синегубова

Также о взрывах высказался и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Этим утром враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и сейчас одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики", — написал он.

Пост Игоря Терехова

Около 07:45 в Хмельницкой области прозвучал взрым. В местной ОВА заявили о работе ПВО.

Пост Хмельницкой ОВА

В 07:54 в мониторинговых каналах заявили, что в небе предварительно чисто.

В 07:57 заявили, что все 4 борта МиГ-31К совершили посадку в Саваслейке.

Напомним, что российские войска накануне, 6 декабря, атаковали Харьковскую область, повреждены здания.

Также сообщалось, что в ОВА рассказали о последствиях удара РФ в Донецкой области. Погибли по меньшей мере пятеро детей, враг использовал ракеты С-300.

Также враг атаковал ударными беспилотниками Хмельницкую область. Известно, что в области работали силы противовоздушной обороны, информации о пострадавших не было.