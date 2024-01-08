На Черниговщину приплыл понтонный мост ВС РФ: несет ли он угрозу (видео)

Понтонный мост остановился примерно в 14 километрах от границы. Украинские военные в дальнейшем примут решение относительно его демонтажа и дальнейшего использования, рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В Черниговской области 7 января украинские пограничники обнаружили российский понтонный мост, который приплыл по реке Десна. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что этот объект не представляет угрозы. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"На Черниговщине по реке Десна наши наряды (пограничников, — ред.) вместе с другими украинскими защитниками заметили этот объект (понтонный мост, — ред.)", — сказал Андрей Демченко.

По его словам, объект остановился примерно в 14 километрах от украинско-российской границы, в частности виг пристал к берегу и сел на мель. После осмотра объекта пограничники выяснили, что это понтонный мост россиян. Враг мог его использовать для каких-то целей на территории Российской Федерации.

Андрей Демченко отметил, что саперы осмотрели понтонный мост, он не представляет угрозы. Поэтому украинские защитники в дальнейшем будут принимать решение о его демонтаже и дальнейшем использовании.

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