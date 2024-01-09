Кто из военных может уволиться со службы во время войны: что для этого нужно

Военнослужащий должен подтвердить свое право на увольнение. Эту процедуру регулирует закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые военные имеют право на увольнение со службы. Об этом сообщил юрист Андрей Лавренюк.

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" военные могут уволиться со службы в следующих случаях:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

по возрасту;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Как уволиться с военной службы в военное время

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" регулирует процедуру увольнения с военной службы. Для увольнения военный должен подать рапорт на имя командира воинской части, где указать основания для увольнения. Также он должен предоставить соответствующие документы, которые подтверждают это право.

Командир воинской части должен рассмотреть рапорт военнослужащего и принять соответствующее решение. В случае положительного решения командир издает приказ об увольнении военного со службы.

Напомним, бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о потребности в мобилизации около 500 тысяч мужчин не соответствует действительности, поскольку на самом деле нужно призвать больше людей.

Ранее сообщалось, что существует шесть случаев, когда военнообязанный может потерять бронь от призыва в ряды ВСУ.