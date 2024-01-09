ВС РФ готовятся к обороне Крыма: "Атеш" назвал особенности (фото)

Российские оккупанты серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову. Однако врагу не помогут никакие оборонительные сооружения, рассказали в подполье.

Вооруженные силы Российской Федерации готовятся к обороне временно оккупированного Крыма. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram,

"Оккупанты готовятся к обороне Крыма!" — говорится в сообщении.

Украинское подполье отметило, что в течение месяца фиксирует системные усилия противника подготовиться к обороне полуострова. Речь идет о:

создание огневых точек;

сооружение новых фортификационных сооружений и укрепление старых;

создание "теробороны";

усиление патрулей.

Партизаны отметили, что российские военные серьезно воспринимают возможность украинских военных подойти к полуострову, в частности ВСУ отделяет от цели всего 65 километров.

Кроме этого, партизанское движение и сами крымчане ждут, чтобы открыть внутренний фронт, рассказали в "Атеш".

"Никакие оборонительные сооружения оккупантам не помогут. Крым будет освобожден!" — добавили в сообщении.

Напомним, 2 января в партизанском движении "Атеш" рассказали об обнаружении военной техники ВС РФ на железнодорожной станции в Октябрьском во временно оккупированном Крыму. Враг постепенно накапливает технику для отправки на Херсонское и Запорожское направления из-за больших потерь противника.

30 декабря в "Атеш" сообщило о проведении комплексной разведки в Евпаторийском районе временно оккупированного Крыма. Партизаны зафиксировали большое количество военных объектов врага. Кроме этого, на территории старого санатория может быть расположен личный состав ВС РФ.