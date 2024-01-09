Усиление ПВО и производство снарядов: Зеленский объявил результаты важной Ставки

Представители Генштаба, Минстратегпрома и Минобороны обсуждали вопросы обеспечения фронта не только снарядами, но и дронами.

На Ставке Верховного главнокомандующего Украины оценили возможность собственного производства боеприпасов, в частности открытие новых линий, а также усиление ПВО. Подробности сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он рассказал, что командующие основных направлений и операций присутствовали на мероприятии. Вместе с ними, Генштабом, Минстратегпромом, Минобороны обсуждались вопросы обеспечения фронта снарядами и дронами. Речь шла о фактических расходах, распределении между подразделениями и ежедневной потребности.

Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров. Важнейшей темой оказалось собственное производство, в частности открытие новых линий.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", — подчеркнул он.

Другая важная тема — ПВО. Проанализировали участники заседания и последние российские атаки и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие действия для усиления защиты городов, предприятий, общин и объектов критической инфраструктуры.

Снаряды для Украины: что известно

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, 13 ноября заявил, что для выполнения обещания относительно миллиона снарядов для ВСУ Европейский Союз может начать перенаправлять в Украину боеприпасы, которые изначально предназначались для экспорта в третьи страны. По его словам, в Украину было отправлено более 300 тысяч снарядов из имеющихся запасов стран ЕС.

В МИД 14 ноября подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ. По словам руководителя ведомства Дмитрия Кулебы, это, скорее всего, связано не с отсутствием политической воли у европейских стран. У стран ЕС не хватает необходимых производственных мощностей, заводов, складов для того, чтобы выполнить это обещание. Также есть проблемы и бюрократического характера.

Напомним, в конце декабря 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал "очень приятные новости" по боеприпасам. Он намекнул, что новости будут касаться производства снарядов на территории Украины. По его словам, мир будет находиться "в турбулентности" еще 10-20 лет.