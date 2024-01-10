Пообещали еще год назад: Канада до сих пор не отправила Украине ЗРК NASAMS, — СМИ

Ровно год назад Канада объявила о намерении проспонсировать поставки Украине ЗРК NASAMS, но сейчас до сих пор неизвестно, когда комплекс станет на боевое дежурство.

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что первоочередной задачей в 2024 году является усиление украинской ПВО, но обещанный Канадой зенитно-ракетный комплекс NASAMS до сих пор не отправлен. Об этом сообщает телеканал CTVNews.

10 января 2023 года Канада анонсировала поставки Украине ЗРК NASAMS, который оценивается в 406 млн долларов США. Год спустя одна из компаний, которая должна была бы участвовать в контракте говорит, что у них нет соглашения с Канадой на поставку комплекса ПВО.

Канадский план заключался в том, чтобы оплатить правительству США полную стоимость зенитно-ракетного комплекса, а Штаты заключат соглашение о продаже непосредственно с Украиной. Таким образом Оттава хотела обойти необходимость получения разрешения от правительства США на экспорт комплекса. Такое разрешение необходимо каждый раз, когда вооружение имеет американские технологии.

Заявляется, что Канада оплатила ЗРК NASAMS еще в марте 2023 года, но пока все равно неизвестно, когда он попадет в Украину. Более того, в Минобороны страны также не знают, когда комплекс поступит в Украину. Представитель ведомства заявил, что они работают со Штатами, чтобы определить временные рамки.

Президент Владимир Зеленский 4 января написал, что вся дипломатическая команда работает с партнерами, чтобы получить дополнительные системы ПВО и боеприпасы. После разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Владимир Зеленский сообщил, что благодарен стране за усиление ПВО.

"Я благодарен премьер-министру Трюдо за его готовность помочь нам защитить украинское небо, в частности путем предоставления дополнительных систем NASAMS и ракет", — написал Зеленский.

Однако неизвестно, имел ли в виду украинский президент обещанный в 2023 году NASAMS, или речь идет о других системах.

Журналисты обратились к производителю RTX и Kongsberg. Последняя заявила, что не имеет контракта на производство NASAMS Украина за счет Канады. В ноябре 2022 года Министерство обороны США действительно подписало контракт с Raytheon на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины. Ожидаемая дата завершения — ноябрь 2025 года. Но в Пентагоне не сообщили, касается ли это системы, которую пообещала Канада.

Напомним, 24 ноября Литва сообщила, что Украина уже получила два ЗРК NASAMS.

9 января в Воздушных силах объяснили, есть ли проблемы в Украине с зенитными ракетами Patriot.