Почти добрались Ту-95 и Ту-160: над аэродромом "Энгельс-2" сбили беспилотники, — СМИ (фото)

Неизвестные БПЛА пролетели 600 километров над территорией РФ и при этом их не заметили российские силы ПВО. Устройства сбили над аэродромом, на котором ранее уже взрывалось и горело.

В ночь с 9 на 10 января беспилотники неизвестного происхождения добралась до Саратовской области и полетели в направлении военного аэродрома "Энгельс-2". Обломки упали на территорию аэропорта, на котором базируются самолеты Ту-95 и Ту-160, которые Кремль использует для регулярных воздушных ударов по Украине. О деталях ночных событий рассказали в Telegram-канале Astra.

Автор сообщения утверждает, что получил информацию от собственных источников, имен которых не называет. Источники утверждают, что российские силы ПВО заметили два БПЛА, когда они долетели до аэродрома "Энгельс-2".

Силы ПВО России якобы сбили воздушные цели. Не известно, получили ли повреждения самолеты и другое оборудование, на которые могли упасть обломки, говорится в сообщении Astra.

Сообщение об атаке дронов на аэродром "Энгельс-2" 11 января Фото: Скриншот

Минобороны РФ утром 10 января действительно отчиталось об атаке дронов в Саратовской области. Российское командование не рассказывало о деталях, а просто заверило, что все БПЛА сбиты. Губернатор региона Роман Бусаргин подтвердил сбитие БПЛА и заявил, что "никто не пострадал, последствий для инфраструктуры нет, все объекты работают в штатном режиме".

Минобороны РФ — о дронах в Саратовской области 11 января Фото: Скриншот

БПЛА неизвестного происхождения, чтобы добраться до аэродрома "Энгельс-2", должны были пролететь более 600 км над территорией России, при этом их "не увидели" силы ПВО на всем маршруте. Кроме того, чтобы добраться до аэропорта, они обошли Саратов и Энгельс.

Какое расстояние от аэродрома "Энгельс-2" до Украины Фото: Google Maps

Война РФ — детали

Отметим, аэродром "Энгельс-2" — место базирования бомбардировщиков, которые ВС РФ используют для пуска ракет по Украине. В частности, именно отсюда стартуют самолеты Ту-95МС, с которых 8 января стартовали 24 авиационные ракеты Х-101. Украинские власти сообщили, что во время российской атаки раздавались взрывы в ряде городов — в Харькове, Запорожье, Хмельницком. В результате удара ВС РФ погибли четверо украинцев и получили ранения около 30 — говорилось в заметке Национальной полиции.

В ноябре 2023 года Фокус писал, что на аэродроме в Энгельсе враг собрал группу бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Особенностью Ту-160 является то, что это стратегический бомбардировщик, произведенный во времена СССР: РФ имеет только 15 таких самолетов и пока не наладила производство новых, а совершенствуют существующие.

Аэродром "Энгельс-2" уже оказывался под ударом неизвестных БПЛА. Например, предыдущая критическая ситуация произошла в 2022 году — в аэропорту начался пожар и могли погибнуть три человека.

Напоминаем, 11 января стало известно, что Канада до сих пор не прислала в Украину ЗРК NASAMS, в то же время обещание прозвучало ровно год назад — в январе 2023 года. Между тем эксперт объяснил, почему ВСУ в 2023 году действительно не могли осуществить успешное контрнаступление.