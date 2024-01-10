Оружие, которое должна была получить Украина, отправляют в Израиль, — посол Боднар

Дипломат Василий Боднар заявил, что война в Израиле повлияла на международную поддержку Киева. По его словам, теперь некоторые считают, что боевые действия на украинских землях — завершены.

Война в Израиле повлияла на военную помощь Украине со стороны западных стран. Об этом в интервью изданию Anadolu Ajansı, опубликованном 10 января, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

Дипломат убежден, что события в Израиле и Секторе Газа повлияли на восприятие российско-украинской войны за рубежом.

"Международные СМИ обратили внимание на это направление, поэтому есть те, кто считает, что война в Украине закончилась", — объяснил он.

Боднар подчеркнул, что оружие, которое должны были передать Украине, получает Израиль. Кроме того, на международную поддержку влияет и внутриполитическая динамика на Западе.

Посол пояснил, что речь идет о приближении президентских выборов в США, позиции правительств Венгрии и Словакии, а также блокаде на границе с Польшей.

Как напомнил Боднар, в Кремле уверены, что на самом деле воюют с Западом и НАТО. По его словам, в западных странах наблюдается дискурс о том, что "помочь Украине дешевле, чем воевать самим".

Напомним, 1 января президент России Владимир Путин заявил, что Украина для страны-агрессора якобы "не враг". По его словам, "конфликт" между РФ и Украиной "создали" западные элиты.

Недавно глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш предупредил, что Россия останется угрозой для всего мира независимо от финала войны в Украине. По его словам, смена президента страны-агрессора также это не изменит.