"Даже в морозы": нацгвардейцы дронами уничтожили вражеские танки и САУ 2С3 "Акация" (видео)

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что ликвидировали технику противника аэроразведчики 27 Печерской бригады.

Воины Национальной гвардии Украины продолжают ликвидировать танки и бронетранспортеры российских оккупантов, активно используя беспилотники. Об этом в среду, 8 января, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Даже в лютые морозы до -20 бойцы Национальной гвардии Украины продолжают ликвидацию оккупантов. В частности, с воздуха", — отмечается в заметке.

Кроме того, в пресс-службе МВД опубликовали видео с результатами работы аэроразведчиков 27 Печерской бригады Национальной гвардии Украины.

Потери российских оккупантов

В течение одной недели воины бригады уничтожили:

3 боевые бронированные машины;

2 танка;

бронетранспортер;

152-мм САУ 2С3 "Акация".

"Не сбавляют темп наши ребята! И в дальнейшем земля под врагом будет гореть", — отмечают в МВД.

Напомним, 28 ноября Силы Специальных операций ВСУ сообщили, что украинские военные на южном операционном направлении обнаружили и помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку россиян 2С3 "Акация".

Кроме того, 9 января в пресс-службе СБУ сообщили, что бойцы Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины показали уничтожение личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации на фронте.