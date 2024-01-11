Это о выживании: Дикий объяснил, почему недостаточно мобилизовать только 500 тысяч мужчин

Озвученные 500 тысяч мужчин, которых нужно мобилизовать, являются лишь минимальной потребностью. В частности, призыва такого количества в 2024 году хватит только для поддержания обороноспособности и содержания территорий, которые контролирует Украина, рассказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что с Вооруженными силами Российской Федерации нужно воевать как минимум таким количеством бойцов, как у них. Об этом он сообщил в интервью изданию "Український тиждень".

"Воевать с врагом значительно меньшими силами, чем у врага, так можно, но при условии, если у тебя огромное технологическое преимущество", — сказал Евгений Дикий.

По его словам, сейчас Украина воюет в пределах одного поколения вооружения, которое можно охарактеризовать как "дискотека 80-х" с некоторыми "вкраплениями" новых технологий. Дикий отметил, что количество бойцов должно быть как минимум у врага, однако для преимущества нужно иметь большее количество людей. Зато Украина все время воюет не то, что в преимуществе, а меньшим количеством людей, и все успехи, ВСУ достигли меньшим количеством военных.

Дикий отметил, что вопрос мобилизации отложили больше, чем на год, поскольку он не популярен, однако война это не о популярности, это о выживании. Кроме этого, сейчас вопрос стоит именно "мобилизация или оккупация"?

Евгений Дикий отметил, что озвученные 500 тысяч мужчин, которых нужно мобилизовать, это лишь минимальная потребность. Зато если речь о мобилизации 500 тысяч человек в течение 2024 года, то это вообще для поддержания обороноспособности и содержания территорий, которые контролирует Украина.

"Это не о разгроме России и освобождении территорий. Нам надо набрать полмиллиона за 3-4 месяца. Сама государственная мобилизационная система не способна пропустить столько людей. Должна быть совместная работа государства и общества", — сказал он.

Бывший командир роты батальона "Айдар" добавил, что в начале 2022 года за несколько месяцев удалось мобилизовать 700-800 тысяч человек. По его словам, сейчас переломом войны была бы ситуация, если бы украинцы отнеслись к мобилизации как к общему делу тыла, а не только задача военных. Таким образом до весны удалось бы набрать полмиллиона человек, а дальше в спокойном режиме еще по 40-50 тысяч человек ежемесячно.

Напомним, некоторые мужчины могут потерять бронирование от мобилизации в ряды ВСУ. Для этого существует шесть причин.

Ранее боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба заявил, что мужчинам нужно понимать, что рано или поздно они попадут на фронт. По его словам, человек сможет выбрать определенную бригаду для себя, если обратится в ТЦК и СП самостоятельно.