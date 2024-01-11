Гаубицы, ракеты, вертолеты: что войдет в новый пакет помощи для Украины от Латвии

По словам латвийского президента Эдгарса Ринкевичса, Рига продолжит оказывать поддержку Киеву до победы над Россией. Также был подписан дополнительный меморандум о военном сотрудничестве.

Латвия готовит новый пакет военной помощи, который будет передан Украине для борьбы с российской агрессией. Об этом заявил президент Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с лидером Украины Владимиром Зеленским в Риге 11 января.

По его словам, Латвия собирается поддерживать Украину сколько потребуется, а значит до победы над Российской Федерацией. Также не прекратятся поставки военной помощи, в которой сейчас так нуждаются Вооруженные силы. За время полномасштабной войны балтийское государство выделило помощи более, чем на 1% своего ВВП и эта сумма превышает 600 миллионов евро.

11 января Эдгарс Ринкевичс проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского, что Рига подготовила еще один пакет помощи. Он будет включать:

гаубицы;

боеприпасы;

противотанковое оружие;

ракеты;

вертолеты;

дроны;

устройства связи;

генераторы;

экипировку.

К слову, Латвия взяла на себя также обязательства вести коалицию дронов в рамках "Рамштайна", о чем дополнительно было заявлено на пресс-конференции.

Владимир Зеленский и Эдгарс Ринкевичс в ходе встречи собираются дополнительно подписать меморандумы о военной сотрудничестве. Туда будет включено производство дронов, которые так необходимы сейчас Украине на фронте.

"Будет также межправительственное соглашение о помощи Украине. Ранее Сейм проголосовал предоставить более 500 млн евро на программу по реконструкции в течение 3 лет — программа будет концентрироваться на Черниговскую область", — подытожил президент Латвии.

Напомним, днем ранее Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Литву, где президент Гитанас Науседа объявил о новом пакете помощи Украине на 200 миллионов евро. Уже в январе Киев получит от Вильнюса боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале — бронетранспортеры М5777.