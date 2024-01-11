Военная помощь Украине от США остановилась, — Белый дом

Сейчас в Вашингтоне продолжаются переговоры по пакету помощи, который может быть связан с пересмотром мер безопасности на границе.

В Белом доме заявляют, что военная помощь Украине от США остановилась. Об этом сказал спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, помощь Соединенных штатов Украине в ее войне против России прекратилась, потому что в Вашингтоне продолжаются переговоры по пакету помощи, который может быть связан с пересмотром мер безопасности на границе.

"Помощь, которую мы оказали, сейчас прекратилась", — заявил журналистам спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом Джо Байденом относительно помощи Украине и пограничной политики.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США значительно уменьшат помощь Украине. Он заявил, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы помочь Киеву "встать на ноги" и построить собственную военно-промышленную базу, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

Напомним, что представители американского правительства поддержали законопроект, который предусматривает возможность конфискации замороженных активов РФ, оцененных примерно в 300 миллиардов долларов. Эти средства направят на восстановительные работы в Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил об отказе США помогать Европе, если на нее нападут. По его словам, НАТО "мертво", а ЕС должен Вашингтону 400 миллиардов долларов из-за немцев, которые не заплатили за свою оборону.