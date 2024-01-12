Ради помощи Украине: Еврокомиссия может пойти на уступки Виктору Орбану, — FT

По данным журналистов, венгерский премьер может снять свое вето на финансирование в 50 миллиардов евро для Киева, если в следующем году этот вопрос будет пересмотрен. Источники утверждают, что политик может с этим согласиться.

Еврокомиссия может пойти на уступки Венгрии, чтобы окончательно согласовать пакет помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро. Об этом сообщает The Financial Times.

Журналисты в своем материале ссылаются на анонимные источники, которые поделились, что Брюссель продолжает попытки найти решение сложившейся проблемы с финансированием.

Проблема будапештского вето становится еще более актуальной, ведь в Конгрессе США так и не приняли окончательное решение о дальнейшей поддержке Киева, а Россия продолжает атаковать мирные украинские города с новой интенсивностью.

Теперь Еврокомиссия хочет договориться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы помощь от Европы все же была реализована.

Три анонимных чиновника, которые знакомы с ситуацией, рассказали, что ЕС готов предоставить Венгрии возможность в 2025 году остановить сделку по финансированию Украины еще на середине пути. В обмен на это Виктор Орбан должен сейчас отказаться от вето.

В потенциальной уступке от Евросоюза будет пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году. Тогда и оценят, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли требования для получения дальнейшей помощи.

Это дает Будапешту возможность в будущем наложить вето на его продолжение.

Кроме того, Европейская комиссия готова ежегодно проводить аудит помощи, где будет пункт об "экстренном торможении". То есть любая страна всегда сможет вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. В то же время, у Венгрии не будет дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Источники в комментарии журналистам ответили, согласится ли на такое решение проблемы Виктор Орбан:

"Пока неясно, но, скорее всего, да".

Напомним, 10 января сообщалось, что в Финляндии хотят лишить Виктора Орбана права голоса в Евросовете. По словам депутата Европарламента Петри Сарвамаа, из-за действий Будапешта работа ведомства фактически заблокирована.

21 декабря Виктор Орбан заявлял, что ЕС может обойти вето Венгрии при повторном голосовании за помощь Украине. По его словам, существует альтернативный вариант, который предусматривает выделение средств.