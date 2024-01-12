В КНДР отреагировали на информацию о передаче баллистических ракет России

В Северной Корее говорят, что не считают нужным комментировать якобы безосновательные обвинения. Также они в очередной раз обвинили США в войне, которую развязала Россия в Украине.

По словам представителя Северной Кореи в ООН Ким Сона, информация о передаче российские баллистических ракет из КНДР является "необоснованной". Об этом пишет издание KCNA.

По его мнению, Северная Корея не считает нужным комментировать каждое безосновательное обвинение США.

Также Ким Сон заявил, что заседание Совета безопасности ООН, которое состоялось 10 января, лишь показывает, что США якобы подрывают основы международного мира в безопасности. Он обвинил США в войне в Украине и сказал, что ее политика направлена на ущемление интересов безопасности РФ.

Кроме того, он сказал, что Соединённые Штаты Америки подтянули Северную Корею, которая не имеет ничего общего с обсуждением вопросов повестки дня, и это якобы показывает их недостаточную силу в противостоянии с Россией.

Россия получает баллистические ракеты от КНДР

В начале января иностранные журналисты писали, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты и пусковые установки. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, РФ уже использовала эти ракеты для ударов по территории Украины.

В частности, по крайней мере одна ракета была запущена в конце прошлого года в направлении Запорожской области. Еще несколько ракет было использовано во время атаки на Харьков в ночь на 2 января.

В Госдепе США говорят, что передача Северной Кореей оружия России подрывает глобальный режим нераспространения. Поэтому США решили ввести санкции против организаций и людей, которые причастны к поставкам баллистических ракет из КНДР.

Между тем в Южной Корее говорят, что КНДР использует Украину для испытания своих ракет, которые способны нести ядерные заряды.

Напомним, в Минобороны Южной Кореи недавно заявляли, что Северная Корея может передавать России также новые типы тактических управляемых ракет. Отмечалось, что на конец прошлого месяца РФ могла получить около 5 тысяч контейнеров с оружием.