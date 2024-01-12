Ракеты Aster 15 против БПЛА хуситов: страны Запада изменили концепцию сил ПВО, — эксперты

Западные военные решили, что допустимо использовать дорогую ракету, если есть угроза для объекта, который в 1 миллион раз дороже беспилотника террористов.

В странах Запада изменилась концепция противовоздушной обороны, о чем свидетельствует использование сверхдорогих зенитных ракет Aster 15 против дешевых беспилотников йеменских террористов-хуситов. О деталях новой концепции рассказали эксперты портала DefenseNews.

Эксперты отметили, что британский эсминец HMS Diamond в Красном море применил ракеты Aster 15 стоимостью 1,1 млн долл. Зенитная ракета предназначалась хуситским беспилотникам, которые стоят до тысячи долларов. Аналогично действовал французский фрегат Languedoc — во время патрулирования в декабре 2023 года уничтожили ряд БПЛА, которые угрожали судоходству.

Один из руководителей французского флота, вице-адмирал Эммануэль Слаарс, объяснил, почему против хуситских дронов, весом до 10 кг и скоростью до сотни км/ч, военные использовали сверхсовременные ракеты, которые двигаются со скоростью три Маха и весом 310 кг.

Военные моряки посчитали: дешевый БПЛА мог поразить дорогостоящую цель, например, фрегат Languedoc. Тип БПЛА не известен — он мог быть разведывательным и не представлял непосредственной опасности. Однако его действия затем могли привести к поражению дорогостоящего объекта.

Сравнив цену фрегата (около 1 млрд евро), цену ракеты Aster 15 (1,1 млн долл.) и цену дрона (до 1 тыс. долл.), французские операторы ПВО пришли к выводу: дроны — "привлекательная" цель для ракеты ЗРК.

"Цена заключается не в ракете, которую мы используем, а в цене того, что мы защищаем", — пояснил Слаарс.

Эксперты портала Defense Express сделали два вывода из действий западных комплексов ПВО. Во-первых, это может свидетельствовать об изменении концепции противовоздушной обороны. В частности, раньше сравнивали, условно, цену дрона и цену ракеты. Однако теперь начали учитывать цену объекта, который могло поразить устройство. Во-вторых, отметили, что для сбития дешевого БПЛА не пожалели ракет Aster 15, которые не только дорого стоят, но и медленно производятся — 40 месяцев.

Операция против хуситов — детали

Отметим, йеменские хуситы активизировали нападения на корабли в Красном море вскоре после того, как террористы ХАМАС совершили террористическую атаку на Израиль 7 октября 2023 года. 20 ноября в сети опубликовали кадры захвата гражданского грузового корабля, во время которого использовали вертолеты и катера. Также в СМИ рассказывали о ряде других атак и захватов.

20 декабря 2023 года стало известно о всеобщей мобилизации, которую объявили террористы в Йемене. В частности, как сообщили СМИ, набирали мужчин, которые планировать пойти воевать на стороне ХАМАС.

12 января военные США и Великобритании нанесли удары по базам хуситов в Йемене. Ракеты, запущенные самолетами, уничтожили склады БПЛА и другого оружия, которые принадлежали террористам. 10 января произошла самая массовая атака дронов на военные корабли в Черном море: насчитали 21 ракету и 19 беспилотников.