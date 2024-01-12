"Нелегитимные": в Кремле отреагировали на удары США и Британии по хуситам в Йемене

Спикер президента РФ Дмитрий Песков осудил удары по Йемену, обвинив Вашингтон и Лондон в нарушении международного права.

В Кремле осуждают удары Соединенных Штатов Америки и Великобритании по объектам хуситов в Йемене. Об этом сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет портал "Интерфакс" 12 января.

"Мы их осуждаем", — сказал Песков об ударах по Йемену.

Песков отметил, что Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения атак хуситов на суда в Красном море, однако Москва ее не поддержала. По мнению спикера, таким образом США и Британия "пытались подвести под свои действия международно-правовую основу".

"Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары, и, соответственно, с точки зрения международного права они являются нелегитимными", — заявил представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что Москва якобы неоднократно призывала хуситов отказаться от атак на международные торговые суда в Красном море. По словам спикера, подобные нападения являются "чрезвычайно неверной" практикой.

Удары США и Британии по хуситам в Йемене: что известно

Напомним, 12 января СМИ сообщили, что США Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". По словам журналистов, удары были нанесены по более чем 10 объектам. Так, атакованы были места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы боевиков.

Командующий Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич подтвердил, что войска США и Великобритании ударили по объектам хуситов в Йемене. По его информации, было поражено более 60 целей в 16 местах расположения.

В свою очередь Россия, которая начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, запросила проведение заседания Совета безопасности ООН в связи с ударами по базам хуситов в Йемене.