"Передайте в ВСУ": украинская диаспора призывает Австралию не уничтожать вертолеты MH90

Австралийское правительство планирует утилизировать 45 транспортных вертолетов Taipan. Диаспора призывает передать их Украине, потому что это может быть даже дешевле разборки бортов.

Австралийская федерация украинских организаций (AFUO) призывает правительство страны не утилизировать транспортные вертолеты MH90 Taipan и передать их Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице федерации.

Украинская диаспора призывает не тратить миллионы долларов на утилизацию транспортных вертолетов MH90. Королевские Воздушные силы заявили, что им больше не нужны Taipan. Несмотря на наличие официального запроса Украины на получение вертолетов, правительство Австралии приняло решение разобрать 45 вертолетов.

В сообщении отмечается, что 45 Taipan могли бы существенно помочь Украине:

значительно улучшили бы военные позиции;

более чем вдвое возросло бы количество переданных транспортных вертолетов Украине с начала полномасштабной войны;

отправить вертолеты в Украину, вероятно, будет дешевле их утилизации.

14 января в 14:00 по местному времени украинцы собираются провести митинг возле Сиднейской ратуши с призывом правительства отменить решение об утилизации MH90. Другие штаты тоже будут проводить скоординированные митинги в течение следующих недель.

"Премьер-министр заявил, что поддерживает Украину, но пакеты помощи стали меньше и не такими частыми. Слова не помогут нам выиграть эту войну. Нам нужны действия и сейчас", — подчеркнули в AFUO.

Напомним, 26 декабря СМИ писали, что Украина делала запрос на получение вертолетов Taipan в Австралии.

8 января аналитики Janes сообщили, что Австралия уже начала процесс утилизации транспортных вертолетов, так как не нашлось на них покупателей.