"Наши извечные враги": Медведев пригрозил Риши Сунаку кассетным обстрелом Киева

Бывший российский президент предостерег Британию от размещения в Украине своих войск, хотя, судя по официальным сообщениям, глава правительства Соединенного Королевства приехал вовсе не для этого.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев вновь разразился угрозами — на этот раз в адрес британского премьера Риши Сунака, который 12 января прибыл в Киев с рабочим визитом. Соответствующий пост Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

На сей раз Медведев пригрозил обстрелом Киева кассетными снарядами во время визита главы правительства Великобритании.

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?" — пишет Медведев.

Комментируя новости о том, что британский премьер Риши Сунак прибыл в Киев для подписания исторического соглашения в сфере безопасности, Медведев посчитал, что речь идет о размещении войск Соединенного Королевства на территории Украины.

"И еще: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", — заявляет Медведев.

Риши Сунак прибыл в Киев

12 января стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак с официальным визитом прибыл в Украину. Во время встречи политики обсудят вопросы британской поддержки в противостоянии с Россией. Также речь пойдет о заключении договора о гарантиях безопасности, обещанных во время Вильнюсского саммита НАТО. На правительственном сайте Великобритании сообщили, что цель визита их премьера — объявление нового пакета помощи для Украины.

Фото: Twitter / Риши Сунак

Напомним, Фокус писал о деталях соглашения по безопасности, которое должны заключить Великобритания и Украина. Также сообщалось, что кроме финансирования производства БПЛА в новый пакет помощи входят дальнобойные ракеты, системы ПВО и боеприпасы.