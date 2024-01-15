ВС РФ продвинулись возле Авдеевки: в ISW назвали территории, которые потеряли Силы обороны (карта)

Позиционные бои продолжались возле Новобахмутовки, Степного, Бердычев, Авдеевского коксохимического завода, в районе промзоны, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 января.

Аналитики отметили, что 14 января под Авдеевкой Донецкой области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений на этом участке не зафиксировано. Однако в ISW отметили, что оккупанты продвинулись шириной до 260 метров и глубиной до 120 метров к востоку от Авдеевского коксохимического завода. Также подразделения российской 114-й мотострелковой бригады и 15-й мотострелковой бригады наступали на юго-востоке от Авдеевского террикона.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что Вооруженные силы Украины отошли из Степного, тогда как российские источники утверждают, что украинские бойцы остаются в западной части населенного пункта. По состоянию на 14 января аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения каких-либо наступательных дней российских военных в Степном.

Кроме этого, позиционные бои продолжались возле Новобахмутовки, Степного, Бердычев, Авдеевского коксохимического завода, в районе промзоны, Северного, Первомайского, Невельского, Красногоровки.

Авдеевское направление

Напомним, 14 января аналитик группы Oryx Naalsio рассказал, что с начала российского наступления на Авдеевку Донецкой области РФ потеряла 488 единиц военной техники, а Украина — 37.

12 января боец 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что противник готовится к масштабному штурму в районе Авдеевки Донецкой области. По его словам, перед каждым крепким штурмом враг делает "легкий" накат.