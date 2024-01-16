"Рискованная операция": ВСУ сбила А-50 по схеме, по которой уже сбивала самолеты, — эксперт

По словам Олега Каткова, по аналогичной схеме в мае 2023 года ВСУ сбили несколько российских боевых самолетов и вертолетов в Брянской области.

Российский самолет радиолокационной разведки А-50, сбитый над Азовским морем 14 января, также как и летающий командный пункт Ил-22М, могли быть поражены с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot. Так считают эксперты немецкого Deutsche Welle.

Как утверждают военные аналитики, опрошенные изданием, у Украины нет иного комплекса, который мог бы сбить самолет над акваторией Азовского моря, то есть приблизительно на расстоянии 160 километров от линии фронта. А это означает, что украинское командование рискнуло и переместило ЗРК Patriot ближе к побережью.

Представители Вооруженных сил Украины умалчивают о том, какие средства атаковали самолеты. Только главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в понедельник, 15 января, подтвердил факт уничтожения столь ценных для России воздушных суден.

Фото: deepstatemap.live

Как замечает авиаэксперт, сотрудник Национального авиационного университета (Киев) Валерий Романенко, скорее всего, это были системы ЗРК Patriot, у которых есть модификации с дальностью полета 160 километров.

"У Киева несколько таких систем, в том числе полученные от Германии. До сих пор эти комплексы использовались для защиты крупных городов от российских ракет", — замечает эксперт.

По данным Воздушных сил ВСУ, именно с помощью Patriot украинская ПВО сбивает российские сверхзвуковые ракеты "Кинжал".

"Разместить Patriot так близко к переднему краю — более, чем рискованная операция", — утверждает главред информационно-консалтингового агентства Defense Express Олег Катков.

Он напомнил, что по такой же схеме в мае 2023 года были сбиты несколько российских боевых самолетов и вертолетов в Брянской области. В декабре прошлого года Украина также сбила сразу три российских бомбардировщика на южном участке фронта. Чем именно — неизвестно, но многие обозреватели, подчеркивает DW, предполагают, что эти были Patriot.

Однако австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер предположил, что у Украины есть и другие комплексы. Причем не только наземные — А-50 могли сбить и с воздуха либо использовать комбинацию разных систем.

Как потеря А-50 может изменить позиции РФ на фронте

Эксперты издания считают, что прежде всего россияне задумаются о том, чтобы отодвинуть свой ценный самолетный состав минимум на 100 километров от линии фронта. По мнению Валерия Романенко, это позволит командованию ВСУ получить определенные тактические преимущества, особенно в тех районах, откуда ВСУ наносят удары по Крыму и целям в глубине оккупированных территорий.

"Это также может улучшить условия для использования Украиной своих боевых самолетов — как для прикрытия наземных операций, так и для запуска западных крылатых ракет типа Storm Shadow", — подчеркивает эксперт.

Маркус Райснер считает операцию по сбитию А-40 "впечатляющим успехом" — причем не только на поле боя, но и в информационном пространстве, особенно на фоне кризисов в других регионах мира. По мнению Райснера, такой удар можно сравнить с ударом по российской подводной лодке в Крыму. Но самый главный результат — это то, что Украина снова продемонстрировала свою военную креативность и эффективность в использовании того ограниченного количества вооружения, которое есть у нее в наличии.

"Это важно для дальнейшей поддержки со стороны Запада", — считает Райснер.

В то же время российское командование по состоянию на вечер понедельника, 15 января, не комментировало произошедшее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что у Кремля "нет информации". Вместе с тем позже появился фейк, что российские войска сбили самолет А-50. Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, его придумали для того, чтобы заверить российских пилотов: полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, а причиной инцидента стала человеческая ошибка.

Вместе с тем Райснер предполагает, что до выяснения всех обстоятельств российское командование не сможет действовать также, как ранее. То есть, по мнению эксперта, РФ снизит интенсивность использования, причем не только таких тяжеловесов, но и военных истребителей.

Почему так важны сбитые российские самолеты

Самолет радиолокационной разведки А-50 ценен прежде всего тем, что в задачи его экипажа входят глубокая разведка и поддержка при наведении цели. То есть это "глаза и уши" российской авиации. Они обычно летают на большом удалении от зоны боевых действий.

В СМИ сообщают, что таких летающих радиолокационных "крепостей" у Воздушно-космических сил РФ всего около 10, причем модернизированы не все. При этом известно, что один из таких самолетов был поврежден на земле — на аэродроме в Беларуси.

В небе самолет такого класса сбит вообще впервые в истории авиации. У стран НАТО также есть такие самолеты — под названием AWACS.

Второй самолет — Ил-22М — используется как воздушный командный пункт. Именно такое же судно сбила ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года во время мятежа в Воронежской области. 15 января спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Ил-22 спасся — сумел долететь до аэропорта в Анапе. По его словам, воздушное судно получило серьезные повреждения и уже не будет летать.

Напомним, 16 января спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что потеря одного самолета А-50 кардинально не повлияет на расклад российских сил с применением авиации на фронте. Однако враг начнет вести себя осторожнее в небе.