Ракеты SCALP, снаряды и САУ CAESAR: во Франции анонсировали партию помощи Украине

Летом 2023 года Украина могла получить 50 ракет Scalp, способных долететь до баз ВС РФ в оккупированном Крыму. После этого враг потерял на полуострове несколько важных объектов.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую партию помощи Украине, в которую войдут 40 авиационных ракет Scalp. Также политик заявил, что в феврале 2024 года планирует посетить Киев. О шагах в поддержку украинского народа Макрон рассказал во время пресс-конференции в Елисейском дворце, которая транслировалась в его аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter).

Макрон сообщил, что Украина в следующей партии военной помощи, кроме ракет Scalp, получит снаряды, САУ CAESAR и другую технику. О том, в каком количестве поступит оружие и техника, французский политик не сообщил. Также не указал, когда именно оно прибудет в Киев.

Во время своего выступления президент Франции также заявил о том, что в феврале 2024 года посетит Киев. О деталях визита — дате, продолжительности, цели — не сообщал.

Франция и Украина — детали сотрудничества

Scalp — ракета воздушного базирования, произведенная во Франции и способная попадать по целям на расстоянии до 250 км, ранее рассказывал Фокус. Однако есть модификации, которые могут лететь на расстояние и 500, и 700 км. CAESAR — самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, которая может стрелять на расстояние 40-50 км и перемещаться со скоростью 50-80 км/ч.

Отметим, в течение почти двух лет российско-украинской войны Франция предоставляла ВСУ технику и оружие, которое помогало держать оборону и наносить удары по позициям и базам ВС РФ. Например, в первые месяцы вторжения стало известно о предоставлении САУ CAESAR, способных доставать врага за десятки километров от линии фронта. Кроме того, осенью 2022 года анонсировали поставки легких французских танков AMX-10 — с весны 2023 года бойцы ВСУ начали показывать примеры их использования.

Осенью 2023 года ВСУ попали ракетами неизвестного происхождения по укреплениям россиян в оккупированном Крыму. В частности, ударили по штабу Черноморского флота РФ и по сухой верфи Севастопольского судоремонтного завода. 27 декабря произошел удар по ВДК "Новочеркасск" в Феодосии. Чем точно достали до целей официально не сообщалось. Однако в августе 2023 года в СМИ писали, что Франция предоставила Украине 50 дальнобойных Scalp.